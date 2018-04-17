Yıldız Entegre, yurt dışındaki yatırım halkasına Slovenya’yı da ekledi. ABD’deki tesislerinin yanı sıra Romanya’da üretime başlayan ve Rusya’daki yatırımına devam eden Yıldız Entegre, Slovenya’nın tek yonga üreticisi olan Lesna TIP adlı fabrikayı satın aldı. Şirket, 45 milyon Euro tutarındaki modernizasyon çalışmalarının ardından fabrikada hem kapasiteyi hem de istihdamı artıracak.
Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Yıldız Entegre, ABD ve Romanya’dan sonra yurt dışı yatırımlarına Slovenya’yı da ekledi.
Yıldız Entegre, Slovenya’nın Otiški Vrh kentindeki Lesna TIP adlı fabrikayı satın aldı. Yıldız Entegre’nin bünyesine kattığı Lesna TIP, Slovenya’nın tek yonga levha üreticisi konumunda bulunuyor.
Sunta ve dekor kağıt kaplı panel üretiminde uzmanlaşmış olan fabrika, kapasite artışı ile birlikte günlük 1.500 metreküp, yıllık 490.000 metreküp üretim kapasitesine sahip olacak.
Yıldız Entegre, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 300 kişi istihdam edilecek fabrikada maliyeti 45 milyon Euro’yu bulacak yatırım ve modernizasyon çalışmalarına başlayacak.
Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız
“AVRUPA PAZARINDAKİ YERİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, 2010 yılında ABD ile başladıkları yurt dışı atağına, 2014 yılında Romanya’yı ekledikleri; Rusya projesi devam ederken de, Slovenya’da satın aldıkları üretim tesisiyle Yıldız Entegre’nin küresel oyuncu kimliğini pekiştirdiklerini vurguladı.
Hakkı Yıldız, “Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı ilke edinmiş bir grup olarak; küresel büyüme vizyonumuza da katkıda bulunacak her türlü yatırım fırsatını yakından inceliyoruz. Son olarak Slovenya’da imza attığımız bu katma değerli yatırımın, Avrupa’daki varlığımızı pekiştireceğine; Yıldız Entegre’nin bir dünya markası olma hedefine büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Hayata geçen Romanya yatırımımızın ardından, Rusya ve Slovenya’daki projelerimizin tam kapasiteyle üretime başlamasıyla, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Rusya’nın tamamına; hatta Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan’ı da içine alan geniş bir coğrafyaya hitap edeceğiz” diye konuştu.
ROMANYA'DA BAŞLADI SIRADA RUSYA VAR
ABD’de orman, liman ve depolama tesisleri olan Yıldız Entegre’nin Romanya’nın Oarja Bölgesi’nde 460 bin metrekare üzerine inşaa ettiği ağaç işleme tesisinde üretilen ve mobilya endüstrisinde kullanılan MDF, laminant parke ile kapı tüm bölgeye ihraç edilecek.
Şirketin Rusya’nın Vladimir bölgesinde yatırım çalışmaları devam eden bir diğer fabrikası ise bölgenin en önemli yatırımları arasında yer alacaktır. 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerine kurulan fabrikada bin kişiye istihdam sağlanacak. Fabrikada yıllık 500 bin metreküp MDF, 700 bin metreküp yonga levha ve 30 milyon metrekare parke üretimi gerçekleştirilecek.
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