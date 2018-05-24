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Gazete Habertürk, Süper Lig'de biten sezonun ardından Altın, Gümüş ve Bronz karmaları belirledi. En çok dikkat çekeni ise yıldız olarak gelen ama hayal kırıklığı olan transferlerin girdiği 'Balon Karma' oldu... İşte Süper Lig'de sezonun altın, gümüş, bronz, ve balon 11'leri...