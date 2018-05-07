Yıldız Holding yapılandırmada bankalarla anlaştı

Yıldız Holding CFO’su Mustafa Tercan, şirketin bankalarla 5,5 milyar dolarlık kredilerinin yapılandırması için anlaşma sağlandığını açıklarken bu rakamın şirketin yaptığı 500 milyon dolarlık ara ödeme nedeniyle ilk olarak görüşülen 6.5 milyar doların altında gerçekleştiğini söyledi.

Tercan Bloomberg’e yaptığı açıklamada, liranın dolar karşısında değer kaybetmesinin kredilerin lira cinsinden tutarını düşüren bir diğer etken olduğunu belirtti.

Tercan yeni kredinin vadesinin 4 yıl ve 4 yıl uzatma opsiyonlu olduğunu söyledi.

(Business HT)