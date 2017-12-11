Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, serinin merakla beklenen 8’inci filminin galasına adeta ünlü yağdı.

Rian Johnson yönetmenliğindeki filmde Luke Skywalker karakterinin dönüşü işlenirken, film bu yıl hayatını kaybeden ABD’li aktris Carrie Fisher’a atfedildi.



Galada Lupita Nyong’o, Daisy Ridley, Adam Driver, Tom Hardy ve Benicio del Toro da yer aldı.

Son Jedi, 15 Aralık’ta tüm dünya ile aynı anda vizyona girecek.

Filmin ilk hafta sonunda elde etmesi beklenen gişe başarısı ise 200 milyon dolar.



Lupita Nyong’o

Daisy Ridley