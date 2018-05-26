Yıldız Tilbe, önceki gün yapımcısı Samsun Demir ve Cafer Özdemir ile birlikte Etiler’deydi. Mekân çıkışı gazetecilerle ayaküstü sohbet eden sanatçı, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü, ünlü isimlerin şarkılarını seslendirdiği yeni albümü ‘Yıldızlı Şarkılar’da Tarkan, Ajda Pekkan ve Hadise gibi isimlerin yer almamasıyla ilgili soruya “Kişilerin kendilerine sorarsanız daha iyi olur. Türkiye 39 sanatçıdan ibaret değil ki. 300’e yakın şarkım var. Devamını yapacağız” diyerek cevap verdi.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Tilbe, Hande Yener ve Demet Akalın’ın aynı albümde yer almak istemedikleri haberlerini ise “Kişilerin birbiriyle polemiği olabilir. Ama albümümüzde polemik yok” sözleriyle yorumladı.

"SEZEN'E TEKLİF GÖTÜRMEDİM"

20 yıllık küslüğün ardından ocak ayında Sezen Aksu’yla barışan ünlü şarkıcı, Aksu’nun albümde yer almamasının nedeni sorulunca şöyle konuştu: “Öyle bir teklif götürmedim. Çünkü bana iki şarkı verdi. Bu barış anlaşmamızın üzerine hediye etti. Ben onun şarkılarını seslendirdim. O isterse şarkılarımı istediği zaman seslendirir. Zaten evde söylüyor.”