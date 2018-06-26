HT Magazin'de yer alan habere göre Kral Müzik’in en çok çalan ilk 10 şarkı listesinde üç Tilbe şarkısı yer alıyor. Aleyna Tilki’nin yorumladığı ‘Yalnız Çiçek’ zirvede. Merve Özbey’in okuduğu ‘Vuracak’ üçüncü, Edis’in seslendirdiği ‘Buz Kırağı’ dördüncü.





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