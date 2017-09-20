Yıldız Tilbe'den 'intihara kalkıştı' iddiasına yanıt

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, hakkında çıkan intihar etti iddialarını resmi Twitter hesabından açıklama yaparak yalanladı. Tilbe "Hakkımda yanlış haber yapan gazete ve gazetecileri kınıyorum ve mesleklerini şerefleriyle yapmalarını öneriyorum." dedi.

— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) September 20, 2017

— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) September 20, 2017

— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) September 20, 2017

Yıldız Tilbe

intihar