HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü sanatçının, Sezen Aksu’dan aldığı ‘Bir Seni Tanırım’ ve ‘Hele Bir Dokun Hele Bir Yan’ parçalarının da aralarında yer aldığı 9 şarkılık albüm önümüzdeki hafta müzikseverlerin beğenisine sunulacak.



Tilbe, şarkıları kadar yeni tarzıyla da adından söz ettirecek.

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