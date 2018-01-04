Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından duyurdu

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'nin 25 yıllık küslükten sonra barışmaları yeni yılın ilk günlerine damgasını vurmuştu. Yıldız Tilbe, barışma sonrası herkesin beklediği müjdeyi Twitter hesabından verdi.

25 yıl önce Yıldız Tilbe'nin, Sezen Aksu'yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı'yla tek gecelik bir ilişkinin olduğu iddia edilmişti. Uzun süredir konuşmayan ikili Kanlıca'daki ev ortamında yeniden barıştı. Sezen Aksu duygularını, ''Belki şehre yıldız gelir, geç oldu güç olmadı'' diyerek ifade etti.

Yıldız Tilbe ile Sezen Aksu'nun barışması sevenlerini bir hayli mutlu etmişti. İkili için ''Keşke birlikte şarkı yapsalar'' mesajları sosyal medyayı doldurmuştu.

"SEVGİLİLER GÜNÜ'NE YETİŞİR İNŞALLAH"

Yıldız Tilbe, müjdeyi Twitter'dan verdi. Sezen Aksu'nun kendisi için bir şarkı hazırladığını açıklayan Yıldız Tilbe, ''Sevgililer Günü'ne yetişir inşallah'' dedi.

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