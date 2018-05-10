CHP’nin,Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" isimli şarkısını istediği iddialarının ardından ünlü sanatçıdan açıklama geldi. Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini belirten Yıldız Tilbe iddiaları yalanladı. Tilbe, ön anlaşmanın yapıldığı iddialarının ortaya atılmasından sonra Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir. Şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız, bilin ki haberim ve iznim yoktur" ifadelerini kullandı.



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