HT Magazin'de yer alan habere göre, konser sırasında Tilbe bir de evlilik teklifi aldı.

Tilbe, “Benimle evlenir misin Yıldız?” diye bağıran genç hayranına, “Kaç yaşındasın?” diye sordu. Hayranının 19 yaşında olduğunu öğrenen Tilbe, “19 yaşında olsaydım seni kaçırmazdım” diyerek herkesi güldürdü.