HT Magazin'de yer alan habere göre, ‘Hicran’ ve ‘Melek’ filminin yönetmeni olarak tanınan Esra Vesu Özçelik’in yönetmenliğindeki klipte şarkıcı, ünlü oyuncu Nejat İşler’le kamera karşısına geçti.



İkili, hikâye gereği iki sevgiliyi canlandırdı.





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