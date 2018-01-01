Sözcü’nün haberine göre konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tilbe, kırmızı şık bir kıyafetle göz kamaştırdı.



2017 yılının kendisi için iyi geçtiğini dile getiren Tilbe, 2018 yılının ise daha iyi geçmesini istedi.



Ünlü sanatçı Sezen Aksu, olan 25 yıllık küslüğü hakkındaki sorulara ise “Biz aslında küs değildik sadece görüşemiyorduk ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik” dedikten sonra sahne performansına geçti.



Tilbe, ‘Delikanlım’, ‘Çabuk Olalım Aşkım’ yanı sıra eski şarkılarından oluşan güzel bir performans sergiledi.

Geri sayıma başladığında ise ünlü sanatçı dans ederek misafirlerle hep bir ağızdan şarkı söyledi.

sezen aksu

Yıldız Tilbe