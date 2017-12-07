Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. Kudüs konusunda Allah’ın dediği olur, olmuştur ve olacaktır. Kudüs de yeryüzü de içindekilerle beraber Allah’ındır. Kur’an ve ayetler kıyamete kadar olacakları söylemiş, içinde bunlarda var. Yolları Cehenneme kadar açık, oradan sonrası yok” ifadelerini kullandı.



İBRAHİM TATLISES: MÜSLÜMAN ALEMİ UYAN



Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etmesine sessiz kalınmamasını isteyerek, “Ey Müslüman Alemi uyan” dedi.



Instagram hesabından “Uyuma, Aksa’ya sahip çık” yazılı bir görsel paylaşan İbrahim Tatlıses, “Ey Müslüman Alemi uyan!!! Bu Kabe senin, kimselere verme, Kudüs’e sahip çık...!” ifadelerini kullandı.

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