Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe, sömestir tatili öncesi başlayan kar yağışıyla sezonu açtı.

Anadolu'nun ortasında yer alması nedeniyle çevre illerden pek çok kayakseveri ağırlayan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatili öncesi başlayan ve devam eden kar yağışı hem tatilcilerin hem de işletme sahiplerinin yüzünü güldürdü.

AA'nın haberine göre, Ilgaz Otel Müdürü Rıfat Aydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, karın geç gelmesinden olumsuz etkilendiklerini ancak sömestir tatilinden önce kar yağmasına sevindiklerini söyledi.

Kayak pistlerinin faaliyete geçtiğini belirten Aydaş, "Sömestir tatili gayet güzel geçiyor. Oteller neredeyse tamamen dolu. Karın geç yağması tabii ki geçen senelere göre bizi etkiledi. Bizde sezonun uzayacağı kanaati var. Geç gelen kar geç gidecektir. Nisan ayına kadar sezonun açık kalacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ EĞİTİM PİSTİ VE USTA PİSTİ BİZDE"

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken ise kar geç gelse de mutlu olduklarını söyledi.

Tesisteki bütün pistlerde rahatlıkla kayak yapılabildiğini dile getiren Yelken, şöyle konuştu:

"Bütün kayakseverleri buraya davet ediyoruz. Türkiye'nin en iyi eğitim pisti ve usta pisti bizde. Şu an bütün kayakseverler çok rahat kayak yapabiliyor ve bir saatte herkes kayak yapmayı öğrenebiliyor. Bölgemize daha çok Ankara, İstanbul ve Batı Karadeniz taraflarından ziyaretçiler geliyor. Bölgeyi çok seviyorlar ve her geçen yıl da buranın popülerliği artıyor. Sömestir dönemimiz karın geç gelmesine rağmen şu an gayet iyi gidiyor. Biz de dernek olarak buraya gelen ziyaretçilere en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz."

kar yağışı

yıldıztepe

sömestir tatili

Kayak Merkezi

çankırı

