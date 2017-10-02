"Yılın Atleti Ödülü" için adaylar belli oldu

Erkeklerde Farah, Niekerk, kadınlarda Wlodarczyk ve Ayana gibi isimler ödüle aday gösterildi.
IAAF'den yapılan açıklamada, "Yılın Atleti Ödülü" için belirlenen onar erkek ve kadından oluşan aday listeleri duyuruldu. Erkeklerde bu ödüle 6 defa layık görülen 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni atleti Jamaikalı Usain Bolt aday gösterilmezken, 400 metrede son olimpiyat ve dünya şampiyonu Güney Afrikalı sporcu Wayde van Niekerk ile Büyük Britanya'nın uzun mesafede dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcusu Mo Farah, adaylar arasında yer aldı.
Kadınlarda ise çekiç atmada dünya rekortmeni Polonyalı Anita Wlodarczyk ile geçen sene bu ödülün sahibi olan Güney Afrikalı koşucu Almaz Ayana gibi isimler aday gösterildi.
Birliğin atletizm uzmanları tarafından belirlenen aday listeleri şöyle:
ERKEKLER: Omar McLeod (Jamaika), Wayde van Niekerk, Luvo Manyonga (Güney Afrika), Sam Kendricks, Christian Taylor (ABD), Mo Farah (Büyük Britanya), Elijah Manangoi (Kenya), Johannes Vetter (Almanya), Pawel Fajdek (Polonya), Mutaz Essa Barshim (Katar)
KADINLAR: Anita Wlodarczyk (Polonya), Almaz Ayana (Etiyopya), Maria Lasitskene (Bağımsız atlet), Hellen Obiri (Kenya), Brittney Reese (ABD), Sally Pearson (Avustralya), Ekaterini Stefanidi (Yunanistan), Sandra Perkovic (Hırvatistan), Caster Semenya (Güney Afrika), Nafissatou Thiam (Belçika)
IAAF üyeleri ve ailesi ile sosyal medya üzerinden sporseverler tarafından 16 Ekim'e kadar yapılacak oylamanın ardından aday sayıları 3'e düşürülecek. Ödüller, 24 Kasım'da Monaco'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Geçen yıl dağıtılan ödülleri, erkeklerde Jamaikalı sprinter Usain Bolt, kadınlarda da Etiyopyalı uzun mesafe koşucusu Almaz Ayana kazanmıştı.
- Yılın Atleti Ödülü
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