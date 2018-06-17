Yılın babası: Emre Altuğ!

Emre Altuğ, KizlarSoruyor sitesinin Babalar Günü’ne özel olarak hazırladığı ankette ‘Yılın Babası’ seçildi. Oyların yüzde 42’sini alan Altuğ’u, yüzde 28’le Cem Yılmaz takip etti. Okan Kurt ve Yağmur Atacan ise listenin devamında yer aldı