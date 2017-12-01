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Tarihin Seyrinde Kahvaltı

Eminönü Sağır Han’da bulunan ‘Kubbe İstanbul’ isimli kültür ve sanat merkezinin sahipleri Harun Reşit Göktaş ve Fahri Akdağ (sağda), kahvaltılarını çalışanlarıyla iş yerlerinin terasından görünen İstanbul manzarası eşliğinde yapıyorlar. Zaman zaman merkezi ziyaret eden misafirleri ve turistleri de bu manzaradaki kahvaltıya davet eden mekan sahipleri, misafirlerine hem eşsiz bir İstanbul manzarası görmeleri imkanını veriyor hem de İstanbul’un simgesi haline gelen martılar eşliğinde tarihin seyrinde kahvaltı yapmalarını sağlıyor.