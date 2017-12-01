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Anadolu Ajansı yılın fotoğraflarını oylamaya sundu

01.12.2017 - 11:17 | Güncelleme: AA

Anadolu Ajansı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki seçkin fotoğrafları, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla tüm dünyada oylamaya açtı. İşte o kareler...

  • 1 2017'nin en güzel fotoğrafları!
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    Suriye’de ateşkes ihlalleri

    Suriye'de 30 Ağustos'ta yürürlüğe giren ateşkesi ihlal eden rejime ait savaş uçakları, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesinde yer alan yerleşim yeri ve çarşıya hava saldırısı düzenledi. 

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  • 2 2017'nin en güzel fotoğrafları!
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    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapıldı.  

  • 3 2017'nin en güzel fotoğrafları!
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    Doğu Guta’da hava saldırıları

    Suriye’de sivillere saldırılar: Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Hamuriye beldesine düzenlenen hava saldırısında 12 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralanan bir kız çocuğu, sivil savunma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. 

  • 4 2017'nin en güzel fotoğrafları!
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    ABD'de üniversitede ırkçı gösteri

    ABD'nin Virginia eyaletinde yüzlerce milliyetçi, Virgina Üniversitesinde Konfederasyon Ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planına karşı gösteri düzenledi. 

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  • 5 2017'nin en güzel fotoğrafları!
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    Müslümanlara engelleme

    İsrail, Ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi. Ramallah ile Kudüs'ü ayıran Kalendiye sınır noktasından geçmek isteyen Filistinliler, İsrail güçlerinin engellemelerine tepki gösterdi. 

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