Anadolu Ajansı yılın fotoğraflarını oylamaya sundu
01.12.2017 - 11:17 | Güncelleme: AA
Anadolu Ajansı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki seçkin fotoğrafları, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla tüm dünyada oylamaya açtı. İşte o kareler...
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Suriye’de ateşkes ihlalleri
Suriye'de 30 Ağustos'ta yürürlüğe giren ateşkesi ihlal eden rejime ait savaş uçakları, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesinde yer alan yerleşim yeri ve çarşıya hava saldırısı düzenledi.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapıldı.
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Doğu Guta’da hava saldırıları
Suriye’de sivillere saldırılar: Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Hamuriye beldesine düzenlenen hava saldırısında 12 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralanan bir kız çocuğu, sivil savunma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
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ABD'de üniversitede ırkçı gösteri
ABD'nin Virginia eyaletinde yüzlerce milliyetçi, Virgina Üniversitesinde Konfederasyon Ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planına karşı gösteri düzenledi.
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Müslümanlara engelleme
İsrail, Ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi. Ramallah ile Kudüs'ü ayıran Kalendiye sınır noktasından geçmek isteyen Filistinliler, İsrail güçlerinin engellemelerine tepki gösterdi.
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Mehmetçik’in bayram namazı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 bin 900 metre rakımlı tepede kurulan üs bölgesinde vatani görevini yapan Mehmetçik, bayram namazı kıldı.
Irak'ın Musul kentine bağlı Kayyara'nın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından bölgedeki petrol kuyularında çıkan yangın devam etti. İtfaiyeciler yanan kuyunun yanında yemek molası verdi.
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Doğu Guta’da bayram
Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin ilçesinde, sivil savunma ekipleri çocuklara mesleklerini tanıtmak için bayram etkinliği yaptı. Görevliler, çocukları trene bindirerek gezdirdi.
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Suriye’de rejimin saldırıları
Suriye'de Esed rejimine ait savaş uçakları, Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde yer alan yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi. Yerleşim yerlerini hedef alan saldırıda enkaz altında kalanlar, sivil savunma ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından enkaz altından çıkartıldı.
Suriye'de Esed rejimi, başkent Şam'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine saldırı düzenledi. Yaralıların bulunduğu saldırıda vatandaşlar, çocukları bölgeden uzaklaştırdı.
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Genelkurmay çatı davası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin 221 sanıklı çatı davanın tutuklu sanıkları duruşma salonuna götürülmek üzere cezaevinden çıkarıldı. Sincan Ceza ve İnfaz Kurumundan jandarma komandoları eşliğinde çıkarılan Akın Öztürk (önde), Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli, Gökhan Şahin Sönmezateş ve İlhan Talu'nun aralarında bulunduğu sanıklar, dava nedeniyle cezaevi önünde toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan çok sayıda vatandaş tarafından protesto edildi.
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Somali’de hasta çocuklar
Somali'nin orta ve güney kesimlerinde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle çok sayıda vatandaş açlık ve salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bay eyaletinin Baidoa şehrinde bulunan Bay Bölgesel Hastanesi, yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklardan muzdarip olan 150 çocuğu tedavi ediyor.
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Kutsal topraklarda Ramazan
Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzama'da Ramazan ayı yoğunluğu yaşandı. Dünyanın çeşitli yerlerinden kutsal topraklara Umre için gelen müslümanlar, Kabe'yi dualar eşliğinde tavaf etti.
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Sokakta yatsı namazı
Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden ve Aslanlı Kapısı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinliler, Yatsı namazını sokakta kıldı.
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Myanmar’dan teknelerle kaçış
Myanmar'da kendilerine uygulanan şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş’in Shah Porir Dwip yarımadasına geçmek için yerel balıkçılara kişi başı 36 dolar para ödüyor. Sabah ve akşam saatlerinde geçişler yoğunlaşırken, Bangladeş askerleri plaja mülteci bırakan gemileri kontrol altına almaya çalışıyor.
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Fırat Kalkanı Harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini ele geçirdi. Muhalifler Bab merkezinde sevinç gösterisinde bulundu.
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Arakanlı anneler
Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin zulmünden en çok etkilenenler kadınlar ve çocuklar oluyor. Tehlikeli yolculuklarının ardından hayatta kalmayı başaran çoğu Arakanlı müslüman kadın, tecavüzler, sivil vatandaşlara yönelik katliamlar ve köylerinin yakılması gibi korkutucu hikayeler ile Bangladeş sınırına ulaşıyor. Yüzlerce Rohingyalı kadın sağlıksız ve zorlu şartlarda doğum yapmak durumunda kalıyor.
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Yemenli çocuklar
Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, ortalama her 10 dakikada 5 yaşından küçük bir çocuk açlıktan hayatını kaybediyor. Açlık ve kötü beslenme nedeniyle başkent Sana'daki Sabeen hastanesinde tedavi altına alınan çocuklar, yaşam mücadelesi veriyor.
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YAŞAM KATEGORİSİNE AİT FOTOĞRAFLAR
Mundari kabilesi
Güney Sudan'ın Terekeka Eyaleti'ndeki Mundari kabilesi, geçimlerini türü Ankole-Watusi olarak bilinen sığırlarıyla sağlıyorlar. Hayvancılığın önem arz ettiği ve bir sığırın yaklaşık olarak 500$ civarlarında değeri olan bölgede kabile üyeleri, hayvanların et ve sütünden de fayda sağlıyor.
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Türkiye'nin beyaz melekleri
Türkiye'nin beyaz melekleri olarak nitelendirilebilecek "Albinolar", kimi zaman hayallerinden feragat etmek zorunda kalsalar da yaşamlarını normal insanlar gibi sürdürmeye çalışıyor. Ten renklerinin farklılığı nedeniyle "Albino" olarak bilinen albinimzli bireylerin kimi askerliği düşlüyor, kimi güneşli bir havada uzun uzun denizi izlemeyi, kimisi de özgürce sokaklarda müziğini yapmayı istiyor. Albinizmli bireylerden İstanbul'da yaşayan kardeşler Cem (solda), Cemre (ortada) Akpınar ve arkadaşları Furkan Özorman (sağda).
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Van kedilerine takip
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince başlatılan proje kapsamında Van kedilerinin derisinin altına yerleştirilen çip sayesinde hayvanın tüm bilgilerine ulaşılabiliyor.
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Golden Gate Köprüsü sis içinde
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde yer alan San Francisco, Körfezi Bölgesi'nin en önemli kültürel ve finansal merkezi konumunda. Dünyaca ünlü Golden Gate Köprüsü çoğu zaman sis altında kayboluyor.
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Uludağ yolunda kar
Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının ardından beyaza bürünen dağ yolu havadan görüntülendi.
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Yüksekte ekmek parası mücadelesi
Van ile Siirt arasında elektrik aktarımını sağlayacak yüksek gerilim hattında çalışan işçiler, yerden metrelerce yükseklikte tel ve direklerin üzerinde bir çok riski göze alarak ekmek mücadelesi veriyor.
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"Kostak" profesyonel yürüteçle yuvasına döndü
Kırıkkale'de, araç çarpması sonucu arka ayakları tutmayan ve bir vatandaşın yürüyebilmesi için pazar arabasının tekerleklerini kullanarak yürüteç yaptığı sokak köpeği "Kostak", Ankara'daki tedavisinin ardından profesyonel bir yürütece kavuştu. Kostak'a sahip çıkan Mehmet Köksal, açıklama yaptı.
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Altınkum’a kuşbakışı
Türkiye'nin deniz turizmi merkezlerinden Didim'deki Altınkum Plajı, ince kumu ve şehir merkezinde bulunması nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
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Somali’de çocukların oyunu
Somali'nin orta ve güney kesimlerinde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle çok sayıda vatandaş açlık ve salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Kolera sebebiyle hayatını kaybeden Hassan Guudow'un 6 yaşındaki oğlu Maydiigo ve 7 yaşındaki oğlu Abaay, babalarının amcası Wakiil Mukhtar Guudow'un evinde oyun oynuyorlar.
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Madagaskar’ın balıkçıları
Hint okyanusunun kıyısında yer alan Madagaskar, doğal güzelliklere sahip doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor. Tatil kenti, Toliara'da yer alan sahillere ise balıkçılar yoğun ilgi gösteriyor. Gelir seviyesinin düşük olduğu kentte insanlar eski kayıklarla balıkçılık yaparak geçimlerini sağlıyor.
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Bab’da yaşam
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı Halep'in Bab ilçesinde yeni bir hayatın hazırlıkları yapılıyor.
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Koyunların yolculuğu
Muş merkeze bağlı Yukarı Yongalı köyünde yaşayan vatandaşlar, kışın köyden 7 kilometre uzaklıktaki yaylalardan koyunlarını köylerine getiriyor. 6 saatlik zorlu yolculuk sonrası köylerine ulaşan vatandaşlar doğum yapan koyunların kuzularını kucaklarında taşıyor.
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Gazze’de elektrik kesintileri
Gazze Şeridi'ne bağlı Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mum yakarak evlerini aydınlatmaya çalışıyor.
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Parçalı ay tutulması
Tüm yurtta ilgi çeken parçalı ay tutulması, Van'dan da gözlendi.
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İstanbul’da sağanak
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve oluşan taşkın nedeniyle yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bir fare, rögar kapağından çıkarak kurtulmaya çalıştı.
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Manisa’da göktaşı yağmuru
Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Orionid, Manisa'nın Kula ilçesindeki "Peri Bacaları Tabiat Parkı"nda gözlendi.
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Şanlıurfa’da hayvancılık
Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da çobanlar, tozlu ve zorlu yolculuğun ardından hayvanları otlatacakları yerlere ulaştırıyor.
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İstanbul’da nevruz
İstanbul'da Nevruz Bayramı, Topkapı Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinlikte kutlandı. Etkinliğe katılan vatandaşlar ateşten atladı.
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Ardahan’da kış
Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Ardahan'da okula giden çocukların kaş ve kirpikleri dondu.
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Rize’de teleferikle ulaşım
Rize'de yaşayan iki kadın, 120 metre uzunluğunda ilkel teleferikle her gün evlerine gidiyor.
İsrail ambargosu altındaki Gazze'de tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi olamayan engelli 3 kardeş, protez bacağa kavuşma hayalleri kuruyor. Doğuştan vücudunun belden aşağı kısmı olmayan 9 yaşındaki Secud, 7 yaşındaki Mahmud (fotoğrafta) ile 9 aylık Enes, bir gün yaşıtları gibi yürüyebilmeyi ümit ediyor.
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Tarihin Seyrinde Kahvaltı
Eminönü Sağır Han’da bulunan ‘Kubbe İstanbul’ isimli kültür ve sanat merkezinin sahipleri Harun Reşit Göktaş ve Fahri Akdağ (sağda), kahvaltılarını çalışanlarıyla iş yerlerinin terasından görünen İstanbul manzarası eşliğinde yapıyorlar. Zaman zaman merkezi ziyaret eden misafirleri ve turistleri de bu manzaradaki kahvaltıya davet eden mekan sahipleri, misafirlerine hem eşsiz bir İstanbul manzarası görmeleri imkanını veriyor hem de İstanbul’un simgesi haline gelen martılar eşliğinde tarihin seyrinde kahvaltı yapmalarını sağlıyor.
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Buz kulesi
Van'da dondurucu soğuklar nedeniyle boruları patlayan su deposu, akan suların donmasıyla buz kulesine dönüştü.
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SPOR KATEGORİSİNE AİT FOTOĞRAFLAR
Negredo-Isla mücadelesi
Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli futbolcu Mauricio İsla (4) ile Beşiktaşlı Alvaro Negredo (9) mücadele etti.
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Galatasaray-Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Semih Kaya (26) ile Fenerbahçeli futbolcular Moussa Sow (17), Mehmet Topal (5) ve Simon Kjaer (4) mücadele etti.
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Avrupa Karate Şampiyonası
Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Fransa (kırmızı) ile İtalya kadın kata takımları final müsabakasında karşılaştı.
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Olympique Lyon taraftarlarının saldırısı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla yapacağı karşılaşma öncesinde tribünde olaylar çıktı. Bazı Lyon taraftarları, Türk seyircilere saldırdı.
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Ramil altına koştu
Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre final turunda yarışan milli atlet Ramil Guliyev altın madalyanın sahibi oldu.
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Yardımcı hakeme atılan cisimler
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın yan hakemi Tarık Ongun, bir pozisyon sonrası tribünlerden gelen yabancı maddeler nedeniyle saha kenarında kendini yere bıraktı.
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Ümit Özat’ın kızgınlığı
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile Akhisar Belediyespor, 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat sinirlenerek elindeki su şişesini fırlattı.
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Bolt’un son yarışı
Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finali yapıldı. Son 100 metreyi koşan olimpiyat ve dünya şampiyonu rekortmen atlet Usain Bolt (sol 3), sakatlanarak yarışı yarıda bıraktı.
Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Türk Atlı Okçuluğu Gösterisi düzenlendi. Platformlar üzerinde bulunan karpuzları kılıçlarla kesen göstericiler, mızrakla yerde bulunan hedefleri almaya çalıştı.
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Van’da plaj futbolu
Van'ın Gevaş Belediyesi, sazlık olan ve vatandaşların çöplerini döktüğü atıl durumdaki alanı, yaptığı kapsamlı çalışmayla halk plajına dönüştürdü. Halk plajı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile belediyenin ortak düzenlediği Plaj Futbol Ligi Gevaş Etabı müsabakalarıyla hizmete açıldı.
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Kremlin Cup Tenis Turnuvası
Rusya'nın başkenti Moskova'da Olimpiyat Spor Kompleksi'nde başlayan Uluslararası Kremlin Cup 2017 Tenis Turnuvası tek kadınlar eleme müsabakasında, Rus Anastasia Potapova (fotoğrafta), Avustralya'lı rakibi Arina Rodionova ile mücadele etti.
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Türkiye’nin sevinci
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası Final mücadelesinde Türkiye Ampute Milli Takımı, İngiltere Ampute Milli Takımı'nı 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Milliler maçın son düdüğü ile büyük sevinç yaşadı.
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Galatasaray Odeabank-Maccabi FOX
Basketbol THY Avrupa Ligi’nde Galatasaray Odeabank takımı, İsrail'in Maccabi FOX takımıyla Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray Odeabank takımı oyuncuları Vlademir Micov (5) ve Alex Tyus (7), Maccabi FOX takımı oyuncusu Colton Iverson (24) ile mücadele etti.
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Minik Beşiktaşlı
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş ile Osmanlıspor, Vodafone Park'ta karşılaştı. Beşiktaşlı bir taraftar, bebeğiyle maçı izledi.
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Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi.
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Kızaklı köpek yarışı
Ukrayna’nın Harkov şehrinde "Winter Dog Festivali" çerçevesinde kızaklı köpek yarışı gerçekleştirildi.
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Bünyamin Sezer
Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Erkekler 62 kiloda Bünyamin Sezer podyuma çıktı.
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Bayern Münih-Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, Bayern Münih ile Real Madrid takımları, Münih'deki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Bayern Münih oyuncusu Arjen Robben rakibi Marcelo (solda) ile mücadele etti.
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Etnospor Kültür Festivali
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 2. Etnospor Kültür Festivali'nde atlı akrobasi gösterileri beğeni topladı.
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Abu Dabi Bisiklet Turu
2017 Abu Dabi Bisiklet Turu yarışlarının dördüncü etabı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi kentindeki Yas Island pistinde düzenlendi.
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Bitlis’te kayak antrenmanı
Bitlis il merkezinde bulunan ve Türkiye'nin en dik kayak pistleri arasında yer alan Erhan Onur Güler Kayak Merkezi'nde antrenman yapan kayakçılar, her gün 6 saat süren zorlu bir antrenmanla yarışmalara hazırlanıyor.
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Hafız Zeynep boks şampiyonu olmak istiyor
Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Zeynep Gül Çaylar, hafızlık eğitiminde ve şiir yazımında gösterdiği başarıların yanı sıra dört yıldır ilgilendiği boks sporunda Türkiye şampiyonu olmak istiyor. Yabancı dillere çok ilgi duyduğunu ve İngilizce'nin yanında Arapça da öğrenmeye çalıştığını ifade eden Çaylar, Arapça şiir denemeleri yaptığını ve bu kapsamda il çapında katıldığı Arapça şiir yarışmalarında üçüncülük ve birincilik, Türkiye genelinde ise altıncılık elde ettiğini belirtti.
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