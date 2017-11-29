Yılın en iyileri ödüllendirildi!

HT Magazin’de yer alan haberer göre, bu yıl altıncısı düzenlenen Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül Töreni, önceki akşam gerçekleşti. Sunuculuğunu Deniz Akkaya ve Cenk Eren’in üstlendiği ödül töreninde, Hande Yener Yılın En İyi Pop Kadın Sanatçısı ve Yılın En İyi Albümü ödüllerini kucakladı.



Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı ödülünü Berkay alırken, Yılın En İyi Pop Single ödülü Deniz Seki’nin oldu.

‘DEMET KIRILMIŞ’

Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç’la birlikte yaptığı ‘Aşinayız’ adlı parçayla Yılın En İyi Düeti ödülünü kucaklarken, Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı ödülünün sahibi Aleyna Tilki oldu.



Alişan, Yılın En İyi Arabesk Fantezi Erkek Sanatçısı seçilirken, Yılın En İyi Arabesk Fantezi Kadın Sanatçısı ödülüne layık görülen Ebru Yaşar, Demet Akalın’ın Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konserde Nur Yerlitaş ve Rüştü Reçber’in eleştirmesi nedeniyle Akalın’ın kendisine kırıldığını söyledi ve ekledi: “Demet, bana mesaj atmış. Kırıldığını söylemiş. Ben de ona tatlı bir mesaj attım.”



‘GÜLDÜR GÜLDÜR’E ÖDÜL

SHOW TV’nin fenomen mizah programı ‘Güldür Güldür Show’ Yılın En İyi Komedi Dizisi seçildi.



Yılın En İyi Kadın Oyuncusu seçilen Serenay Sarıkaya, kendisine ‘Çi’ dizisindeki öpüşme sahneleri sorulduğunda “Böyle haberlerin çıkması üzücü” dedi.

Oktay Kaynarca ise Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülünü kucakladı.

Seki mutluluk gözyaşları döktü



Ödülünü törenin sponsoru Süleyman Ekşi’nin elinden alan Deniz Seki, mutluluk gözyaşları içerisinde, kendisine ödül getiren ‘Şükür Kavuşturana’ adlı şarkıyı seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, “Ben bu şarkıları 10 metrekare içerisinde, çok zor şartlarda yazdım. Telefonla kardeşim Serkan’a söyledim, o kaydetti ve menajerime verdi” dedi.



Berkay, ödül törenine eşi Özlem Şahin’le birlikte katıldı.



Murat Yıldırım’a gecede eşi Imane Elbani eşlik etti.

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Cenk Eren