Yılın ilk iki ayında kaç araç üretildi?

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı ocak-şubat dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl üretim ve ihracatta tarihi rekorlara imza atan Türk otomotiv sanayisi, ilk 2 aylık veriler ışığında 2018 yılında da başarılı ve istikrarlı performansını sürdürdü. Bu yılın ocak-şubat aylarında toplam üretim 265 bin 719 adetle önceki yılın aynı dönemine paralel seviyede gerçekleşirken, otomobil üretimi 179 bin 481 adetle geçen yıla göre yüzde 6 azaldı. Aynı dönemde üretim ticari araç grubunda yüzde 14, hafif ticari araç grubunda yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 46 arttı.

Traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 274 bin 791 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde yüzde 21 artarak 9 bin 72 adet olan traktör üretimi, 2008-2018 yılları arası ocak-şubat dönemi verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaştı.

214 BİN ADETLİK İHRACAT

2018 yılı ocak-şubat döneminde toplam otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 213 bin 937 adet oldu.

Aynı dönemde otomobil ihracatı yüzde 7 azalışla 147 bin 364 adet, ticari araç ihracatı ise yüzde 9 artışla 66 bin 573 adet düzeyinde gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı, paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 19 artarak 5 milyar 180 milyon dolar, avro bazında ise yüzde 3 yükselerek 4 milyar 218 milyon avro oldu.

Bu dönemde otomobil ihracatı dolar bazında yüzde 10 artarak 2 milyar 19 milyon dolar, avro bazında ise yüzde 5 azalarak 1 milyar 645 milyon avro seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 16, yan sanayi ihracatı yüzde 26 arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2018 yılı ocak-şubat döneminde yüzde 20,1 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

AĞIR TİCARİ ARAÇ PAZARINDA SON 3 YILDA 54 DARALMA

OSD verilerine göre, toplam pazar 2017 yılı ocak-şubat dönemiyle karşılaştırıldığında aynı seviyesini koruyarak 84 bin 456 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 4 artarak 62 bin 512 adet oldu.

Bu dönemde ticari araç pazarı yüzde 8, hafif ticari araç pazarı yüzde 11 daralırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 19 arttı. Söz konusu artış baz etkisi kaynaklı olurken, ağır ticari araç pazarındaki daralma son 3 yılda yüzde 54 seviyesine ulaştı.

2018 yılı ocak-şubat döneminde yerli otomobil satışları yüzde 11 artarken, ithal otomobil satışları aynı seviyesini korudu. 2018 yılı otomobil pazarında yerli üretim payının artışının temelinde, son dönemde devreye giren otomobil projelerinin önemli etkisi oldu.