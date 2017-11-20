Yılın kadını Amber Heard!

Amber Heard, siyah iç çamaşırları ile bir banyoda otururken ki pozunda kusursuz vücudunu sergiledi.



31 yaşındaki oyuncunun, Şilili şair Pablo Neruda’nın İspanyolca şiirinden bir alıntı olan dövmesi ise dikkati çekti. Dövmede “Karanlık şeylerin gizliliği, gölgeleri ve ruhları sevdiği gibi sizi seviyorum” yazıyordu.



Ayrıca Heard, GQ Avustralya’dan 'Yılın Kadını' unvanını da aldı.

Amber Heard