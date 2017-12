Türkiye’nin yanı sıra farklı kıtalardaki dev projeleriyle öne çıkan Rönesans Holding’in grup şirketlerinden Rönesans Sağlık Yatırım, kamu-özel işbirliği (PPP) modeli kapsamında hayata geçirdiği projelerle de adını duyurmaya devam ediyor.

Holding çatısı altında, PPP yatırımları konusunda Türkiye’nin en önemli firmaları arasında yer alan Rönesans Sağlık Yatırım’ın bu kapsamda finansal kapanışını tamamladığı son proje, İkitelli Şehir Hastanesi olmuştu. Dünyanın en büyük hastaneleri arasına girmeye hazırlanan proje, önemli bir ödülü de Türkiye’ye kazandırdı.



Proje, iş dünyasının en prestijli yayın organlarından Thomson Reuters’ın Project Finance International Awards (PFI- Uluslararası Finans Proje Ödülleri) kapsamında Avrupa’da “Yılın PPP Anlaşması” ödülünü kazandı. Thomson Reuters tarafından her yıl düzenlenen ve dünyanın en iyi projelerinin yarıştığı ödüller sahiplerine, 7 Şubat 2018’de Londra’da düzenlenecek özel bir törenle takdim edilecek.

ULUSLARARASI ÖDÜLLER GÜVENİ TASDİKLİYOR

Bu önemli başarıyla ilgili açıklama yapan Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu “Bugüne kadar finanse ettiğimiz tüm hastane projelerimizi tamamen yabancı kalkınma bankaları ve yabancı ticari banka grupları ile yaptık. 203 milyar JPY tutarındaki yatırımla inşası devam eden İkitelli Şehir Hastanesi de bunlardan biri. Yatırımın 163 milyar JPY’lik kısmı için finansal kapanış törenimizi bu yıl Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımları ile gerçekleştirmiştik. Projeye kredi verenler arasında Japonya’nın lider devlet ve özel bankaları ile ve diğer öncü finans kuruluşları yer alıyor. Bu anlaşmalar ve kazandığımız ödüller, ülkemize, projelerimize ve Rönesans’a güveni simgeliyor. Yabancı banka ve yatırımcı ortaklarımız ile beraber önümüzdeki dönemde de ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.



Rönesans Sağlık Yatırım’ın diğer projelerle de prestijli ödüller kazandığının altını çizen Yanıkömeroğlu, “Eylül ayında hasta kabülüne başladığımız Adana Şehir Hastanesi projemizle de IJ Global tarafından verilen "Avrupa’nın En İyi PPP (Kamu Özel İşbirliği) Projesi" ödülünü, Partnership Awards tarafından verilen 2015 yılının "En İyi PPP Sağlık Projesi İşbirliği" ödülünü ve EMEA Finance tarafından verilen "Finansal Başarı" ödülünü almıştık.

Elazığ projemizle de yine IJ Global’ın "Avrupa’nın En İyi PPP (Kamu Özel İşbirliği) Projesi" ödülünü almıştık. Bu projelerimizin her birinin kendine has özellikleri olduğundan bu ödüllere layık görüldü. Adana her açıdan bir ilkti, Türkiye’de finansal kapanışı yapılan ilk PPP projesi olmasının yanı sıra tamamen yabancı banka grubu ile finanse edilen ilk PPP oldu. Bugüne kadar finanse ettiğimiz tüm PPP projelerimiz için de o şekilde devam ettik.

Elazığ Türkiye’nin sıfırdan yapılan bir yatırım için tahvil ile finanse edilen ilk projesi. İkitelli hem büyüklüğü, hem finansman yapısındaki değişik özellikler, ilk Japon Yeni proje olması gibi hususlar nedeniyle önemli ve yine ilkler içeren bir proje. Bunların yanı sıra Japon devlet bankası JBIC, yatırım yapacağı projelerin sponsorlarını hassasiyetle değerlendiren, dökümantasyona ve finansman kurgusuna da çok önem veren bir kuruluş. Türkiye’de ilk kez bu tür bir projeye on sekiz yıl vade ile yatırım yaptılar. İnşallah gelecekte yapacağımız projelere de bu şekilde devam ederek ülkemize katkıda bulunmaya devam etmeyi hedefliyoruz, ” diye vurguladı.



DEPREME KARŞI EN GÜVENLİ

Bu yılın Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle finansal kapanış imza töreni gerçekleşen İkitelli Şehir Hastanesi, tamamlandığında dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak.

Japonya’nın en büyük yatırım ve ticaret şirketlerinden Sojitz ortaklığı ile hayata geçecek hastane, 1 milyon m2’nin üzerinde inşaat alanı ve 2 bin 700 yatak kapasitesine sahip olacak ve günde 23 bin 600 hastaya hizmet verecek şekilde planlandı.

Hastane ayrıca 2.000’den fazla sismik izolatörü ile tamamlandığında dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olacak. Bu sayede deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini aksama olmadan yerine getirebilecek. 2020 yılında hizmete girmesi planlanan İkitelli Şehir Hastanesi Projesi, inşaat sürecinde aylık ortalama 6 bin kişiye, hastane tamamlandığında ise yaklaşık 10 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.