Yılın lideri ödülü Güler Sabancı'ya

Sabancı Holding'ten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde ülke, endüstri ve finans liderleri arasında ilişki geliştirmeyi hedefleyen İngiltere merkezli FIRST tarafından düzenlenen "Yılın Sorumlu Lideri Ödülü", 2017 yılı için, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’ya verildi. Sabancı, FIRST Yılın Sorumlu Lideri Ödülü’nü alan ilk Türk oldu.

Güler Sabancı ödülü Londra’da Lordlar Kamarası’nda düzenlenen tören ile Lord Judge’dan aldı. Törene ayrıca Lord Cormack, The Lord Astor of Hever, Lady Virginia Bottomley, FIRST Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Goodman, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile yabancı misyon ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

2000 yılından bugüne kadar her yıl dünya genelindeki şirket ve sivil toplum kuruluşlarına verilen ödülün verileceği isim, uluslararası bir jürinin değerlendirmesi ile belirleniyor. 17 yıldır gerçekleştirilen ve uluslararası şirketlerin liderlerine verilen FIRST Ödülleri, dünyanın en itibarlı liderlik ödülleri arasında gösteriliyor.

Açıklamaya göre, Güler Sabancı törendeki teşekkür konuşmasında temel değerleri arasında sosyal sorumluluk ve hayırseverliğin her zaman yer aldığı bir ailede yetişme ayrıcalığına sahip olduğunu dile getirdi. Sabancı, şunları söyledi:

"Bu ödülü tüm 'Sabancı Topluluğu' çalışanları adına almaktan büyük memnuniyet ve onur duyuyorum. Büyükbabam her zaman bu ülkenin bizim için en kıymetli değer olduğunu söylerdi. Onun hayattaki en önemli amacı bu topraklarda kazandığını yine bu toprakların insanlarıyla paylaşmaktı. Bu felsefeden hareketle, büyükannem de tüm mal varlığını Sabancı Vakfı’na bağışladı. Hepinizin bildiği gibi Türkiye gelişen bir ülke ve ekonomik büyümenin ülkemiz için çok önemli olduğunu biliyoruz. Ancak bu süreç, sosyal sorumluluk ve eşitlik değerleri olmadan düşünülemez.

Bizim için, ekonomik kalkınma ve sosyal kalkınma her zaman el ele, denge içinde olmuştur. Aksi takdirde sürdürülebilir bir gelecek ve sürdürülebilir bir iş düşünülemez. Sabancı Topluluğu olarak, bizler de ekonomik atılımlarımızı yaparken temel değerlerimizi her zaman koruduk. Sabancı Topluluğu’nu yönetecek gelecek nesillerin de bu değerleri koruyacağına, sosyal sorumluluk alanında aynı çizgiyi sürdüreceğine inancım tam. Bu değerli ödülden dolayı, Jüri Başkanı Lord Judge nezdinde tüm jüri üyelerine teşekkür ediyorum.”