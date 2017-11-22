"Yılın öğretmeni" ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl seçilen "yılın öğretmeni" ödülüne bu sene Balıkesir Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapan Nuri Dağdelen seçildi.
İHA'nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 1 milyon 5 bin 380 öğretmen arasından yılın öğretmenlerini seçti. Bakanlık komisyonunun değerlendirme kriterleri sonucu Balıkesir'den seçilen Nuri Dağdelen, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve TBMM Başkanı ile bir araya gelecek. Dağdelen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resepsiyona da katılacak.
Projeleri ve çalışmaları kapsamında Kepsut ilçesinin dağ köylerinden gelen ve yatılı olarak eğitimlerine devam eden öğrencilerle birlikte içinde sayısız enstrümanların bulunduğu Ahşap Müzik Atölyesi'ni okullarına kazandıran Nuri Dağdelen, Yetenek Sizsiniz Türkiye 2016 Şampiyonu oldu.
"5 PLASTİK BARDAK HAYATIMIZI DEĞİŞTİRDİ"
Dağdelen, bu unvanı almaktan dolayı duyduğu memnuniyet duyduğunu belirterek, babamın züccaciye dükkânından aldığım 5 plastik bardak ile öğrencilerimle müzik gurubu kurdum ve başarılı olduk. Dağdelen,"Benim hayallerim, öğretmenliği düşündüğüm ilk anda başladı. Ulaşılmayan hayatlara ulaşmayı, öğrencilerin hayatlarına müzikle dokunabilmeyi istedim. Müzik öğretmenliği okudum, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde ve Mardin'de çalıştım. Şu an ise görev yaptığım yer olan 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu'nda 6. yılımı çalışmaya devam etmekteyim.
Babamın züccaciye dükkânından aldığım 5 plastik bardakla başlayan hikâyemiz uçsuz bucaksız hayallere ulaşmamızı sağladı. Öğretmen olduğum için gurur duyuyorum ve son nefesime kadar da amaçlarım doğrultusunda hareket edeceğimi söylemek istiyorum. Ayrıca bu yolculukta bana destek olan Milli Eğitim Bakanlığı'na, Balıkesir Valiliği'ne, Kepsut Kaymakamlığı'na, Kepsut Belediye Başkanlığı'na, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü'ne ve bütün Türkiye'ye teşekkür ediyorum" şeklinde ifade etti.
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