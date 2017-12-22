Yılın en iyi çıkış yapan oyunlarından PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), en sonunda erken erişimden çıkıyor. Önümüzdeki hafta oyunun 1.0 sürümü yayınlanacak. Oyunun yapımcıları, henüz tamamlanmamış yapımın daha şimdiden büyük bir kilometre taşını geride bıraktığını ve 30 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu.

PC ve Xbox One için yayınlanan PUBG, onlarca oyuncuyu tek bir haritada bir araya getiriyor ve oyuncular son kişi kalana birbirleriyle mücadele ediyor. Bu yılın mart ayında erken erişime açılan oyunun geçtiğimiz ay 20 milyon satış adedine ulaştığı açıklanmıştı.

Bir yıldan kısa bir sürede 30 milyon oyuncuya erişen PUBG, Blizzard'ın 11 ayda 30 milyon satan oyunu Overwatch ile sık sık kıyaslanıyor.

Geçtiğimiz hafta Xbox One sürümü yayınlanan PUBG'nin Çin'e özel bir mobil sürümü geliştiriliyor.

Dünya çapından yeni oyuncular kazanan ve yeni özelliklerle güncellenen oyun, Steam Türkiye mağazasında 69 TL fiyatla satılıyor.

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