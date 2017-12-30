Yılın son şampiyonu Fujitora

Altyapısını Dijital Sporlar ekibinin gerçekleştirdiği, ASUS, Game Sultan ve Radore’un destek verdiği turnuva çekişmeli maçlara da sahne oldu. Fujitora çoğu kişinin favorisiydi. Nitekim beklendiği gibi oldu ve final Fujitora ile Darkology arasında gerçekleşti. Üçüncülüğü Orkun “Posthum” Azak, dördüncülüğü de Berk “BERSERKCİ” Elçi elde etti. Bu sıralama Fujitora 2 bin lira nakit ödülün sahibi oldu. Darkology 1250 TL, Posthum 750 TL ve BERSERKCİ de 400 TL aldı. HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi...

HEARTHSTONE’UN GELECEĞİ NASIL OLACAK?

Cerberus Invitational Hearthstone Masters ile ülkemizde profesyonel HS oyuncuları için yepyeni bir sayfa açılmış oldu. Oyuncuların özel stüdyo çekimleri, verilen nakit ödül havuzunun artırılmış olması ve 2018 yılı için Blizzard tarafıyla Türkiye’de bulunan HS oyuncularının rekabetçi yanlarını ortaya çıkartacak projeler için görüşmeye başlandı. Bu noktada ülkemizdeki rekabetçi anlayışın da bir miktar değişmesi gerekiyor. Turnuvalarda ve benzeri ortamlarda yeni oyuncuları görmemiz, bu arenanın yeni yüzlerini tanımamız lazım. Giderek küçülen ve hep aynı isimlerin dahil olduğu etkinlikler bizlere yeni fırsatları sunma noktasında tıkanma durumu yaşatır. HS özelinde baktığımızda çok fazla oyuncu var. Çoğu keyfi olarak oynayan on binlerce kişiyi yavaş yavaş rekabete ve rekabetin heyecanına dahil etmemiz gerek. Yoksa başarılı olan oyuncuların emeği de yavaş yavaş azalarak bitecek. Bu duruma hem oyuncular hem de Türkiye’de bu kitleye destek veren ekipler olarak müdahale edip tükenmesini engellemeliyiz. 2018 için Blizzard’ın Türkiye için Overwatch konusunda ciddi düşünceleri olduğunu biliyoruz. Var olan kitlesini kaybetmeden HS için de aynı ivmeyi koruyabiliriz.