Juventus'un sahibi ve aynı zamanda başkanı olan Andrea Agnelli ile Cristiano Ronaldo, Yunanistan'da bir araya gelecek!
Yunanistan'da Kalamata'da olan Agnelli'nin, Navarino'da bulunan Ronaldo ile bir araya gelerek transferdeki son pürüzleri gidermesi bekleniyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre transferin resmen açıklanması ise birka gün sürecek!
Goal'de yer alan habere göre Juventus, yıllık 30 milyon Euro teklif ettiği Portekizli yıldızın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. İtalyan devi, 33 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Real Madrid'le müzakerelerini de sürdüren Juventus, oyuncu için ödeyeceği bonservis konusunda pazarlıklarına devam ediyor.
Torino ekibinin 100 milyon Euro civarında bir bedel ödemesi beklenirke bu miktar 120 milyon Euro'ya kadar çıkabilir.
JUVENTUS'UN HİSSE DEĞERLERİ ARTMIŞTI!
Dünya basınında Ronaldo'nun Juventus'a transfer olacağı yönündeki haberler borsayı da etkiledi. Portekizli yıldızın evinin dahi hazır olduğu gibi ince detayların basında yer alması üzerine, Juventus'un hisseleri 3 günde 200 milyon euro değer kazanmıştı.
Juventus, Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayımlamıştı. Torino ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, açıklamanın ülkedeki borsa faaliyetlerini düzenleyen bir devlet kurumunun isteği üzerine yapıldığı belirtildi.
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti: "Basında son zamanlarda yayılan haberlerle ilgili olarak CONSOB'un (İtalyan Borsa Denetleme Kurumu) isteği üzerine Juventus, transfer dönemi içerisinde çeşitli transfer fırsatlarını değerlendirdiğini ve bunların tamamlanması durumunda kanunlar çerçevesinde gerekli bildirimde bulunacağını belirtir."
Bir devlet kurumu olan ve piyasayı düzenleyen bir kurum olan CONSOB'un son dönemde Juventus ile ilgili çıkan haberlerin, borsadaki etkileri üzerine bu yönde bir açıklama talep ettiği belirtiliyor. Çünkü Juventus hisseleri son Ronaldo haberlerinin de etkisiyle borsada bir hafta içerisinde yüzde 30 değer kazandı.
Küçüklüğünden bu yana Juventus'a karşı sempati besleyen Ronaldo, Real Madrid formasıyla İtalyan ekibine attığı gol sonrasında da Juventus'a ne kadar büyük saygı duyduğunu itiraf etmişti.
Beş kez Ballon d'Or kazanan ve İspanyol deviyle üst üste üç kez, toplamda dört kez Şampiyonlar Ligi kazanan Ronaldo, bu başarıları Juventus'ta da yakalamanın hayalini kuruyor.
Son olarak vergi kaçırma suçundan dolayı 18.8 milyon Euro'luk para cezası ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ronaldo, mutsuz olduğu İspanyol devinden ayrılmak istiyor.
Juventus'un bulunduğu Torino şehrinde şimdiden Cristiano Ronaldo formaları basıldı ve satışa çıktı!
İspanyol As gazetesi ise Ronaldo'nun Torino'da oturacağı köşk için rezervasyon yaptırdığını sayfalarına taşıdı.
Habere göre Ronaldo, bin metrekarelik bu köşkte oturacak. 3 salona sahip köşkte 8 yatak odası olduğu kaydedildi.
İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evinden kareler...
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