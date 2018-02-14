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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nce her yıl düzenlenen, "Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı" yarışması, bu yıl da meraklıları tarafından bekleniyor. Yıl sonuna doğru kazananların belli olduğu yarışmanın finalistleri şimdiden açıklandı. Fotoğraflar arasında en büyük ilgiyi ise kendisini katledilmekten son anda kurtaran kurtarıcısına sarılan yavru gorilin fotoğrafı çekti. İşte yarışmada finale kalan kareler...

Jo-Anne McArthur