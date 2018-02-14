Carrie ve Ian ilk olarak 2003 yılında tanışmıştı. Tanıştıktan bir sene sonra mahallelerindeki kilise, eğitim verme amaçlı sahte bir evlilik töreninde yer alacak gönüllüler için ilan verdi.

Carrie, bu iş için hemen gönüllü oldu. Carrie'nin gönüllü olduğunu duyan Ian da projede yer aldı. Ancak sahte evlilik töreni için birlikte poz veren ikilinin o günden sonra iletişimi zayıfladı. Çift farklı şehirlerde yaşadıkları için birbirleriyle görüşemedi.

Tesadüf o ki çift 2013 yılında Facebook üzerinden tekrar konuşmaya başladı. 2013'ün sonlarında buluşan Carrie ve Ian birbirlerinden eskiden olduğu gibi etkilendi. Ardından da evlilik hazırlıklarına koyuldular. Çift düğünlerini nerede yapmaları gerektiğini de çok iyi biliyordu!

Yıllar önce aynı yerde poz veren romantik çift, gerçek düğünlerini de yine aynı yerde yaptı. Hatta 2004 yılında çekildikleri fotoğrafta yanlarında olan çocuğu da buldular ve 14 sene sonra aynı poz verildi...

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