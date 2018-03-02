Yıllarca çöpten topladıklarıyla koca bir koleksiyon yaptı!

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KOLEKSİYONA ARKADAŞLARINDAN KATKI!

"Bu işe 20 sene önce başladım. Kitap kırtasiye dükkanım vardı, merak saldım paraları topladım. Daha sonra Sivas Belediyesine temizlik işçisi olarak girdim. 10 yıldır da çöpte bulduğum kağıt ve bozuk paralar, televizyon, çakmak gibi eşyaları değerli bir koleksiyon haline getirdim" diyen temizlik işçisi Ağzıtemiz'in bir de hayali var.