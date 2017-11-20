Yılmaz Erdoğan'dan Cem Yılmaz’a yanıt geldi

BKM tarafından düzenlenen 2. İstanbul Komedi Festivali’nin kapanışı Yılmaz Erdoğan’ın ‘Münaşaka’ adlı gösterisiyle yapıldı. Can Bonomo, Sarp Apak ve Eser Yenenler’in de izlediği gösteriden sonra, BKM Uniq Mutfak’ta festivalin kapanış partisi düzenlendi. Partide basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz Erdoğan, “Bu, BKM’nin daha önce yapması gereken bir festivaldi. İhtiyacı karşıladı. Yerli-yabancı komedyenlerin bir araya geldiği bir festival oldu. Çok ilginç şovlar vardı. Seneye festival daha kapsamlı olacak, 15 gün sürecek” diye konuştu.

‘KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK’

HT Magazin'in haberine göre Erdoğan, kendisine ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın neden festivalde yer almadığı sorulduğunda, “Bizim kapımız her zaman açıktır. Fakat şu an Cem’in oyunu yok. Belki seneye başlar” dedi.

Cem Yılmaz’ın “Diğer komedyenlere tur bindirdim” şeklindeki açıklaması hakkında “Ben o yarışı görmedim, ne zaman yapmış?” diyen Erdoğan, ‘Organize İşler 2’ filminin kadrosunda Ata Demirer’in de olmasını istediğini sözlerine ekledi.

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