HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen üçlüden ünlü yönetmen, İstanbul’dan ayrılmak istemeyen ve bu yüzden mutsuz olan oğlunu teselli etmeye çalıştı.



Eşi ve oğluna birkaç gün refakat edeceği öğrenilen Erdoğan, muhabirleri karşısında görünce eşine dönüp, “Dikkat, bunlardan korkulur” diye espri yaptı.

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