AKSİYON BAŞROLDE OLACAK

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, aksiyon işleri emin ellerde! Yılmaz Erdoğan imzalı ‘Organize İşler’in devam filmi ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nın çekim hazırlıkları tamamlandı.

Erdoğan’a başrollerde Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Ekin Türkmen, Mahir İpek, Bensu Soral ve Okan Çabalar’ın eşlik edeceği filme aksiyon sahneleri damga vuracak.

4 OCAK’TA VİZYONDA

Hikayenin kilit noktalarından olan aksiyon sahnelerine büyük önem veren Erdoğan, bu alanda uluslararası başarıya sahip olan Güney Koreli bir ekiple anlaştı.

Çekimleri önümüzdeki günlerde İstanbul’da başlayacak filmin aksiyon sahneleri Güney Koreli ekip tarafından çekilecek. Film, 4 Ocak 2019’da vizyona girecek.