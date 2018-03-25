Yılmaz Erdoğan 12 yıl önce bir sabah kalkıp "Artık eski kafayı değiştirip organik beslenmeye yönelmem gerek" dedi. Posta'nın haberine göre, İstanbul'daki ofisinin 20 metrekarelik bahçesindeki tahtaları söktü. 44 çeşit bitki ekti. Derken küçük bahçesi yetmez oldu. 2014'te Hollywood yıldızı Russell Crowe ile Fethiye'de 'Son Umut'u çekerken bir köylü yaklaşıp şöyle dedi: "Köyceğiz'de bir at çiftliği var, bir bakın" Yılmaz Erdoğan, Döğüşbelen Köyü'ndeki 120 dönümlük araziyi görünce pazarlık yapmadan aldı.

SANAT KÖYÜ KURDU

Yılmaz Erdoğan ağaçlarla dolu arazide kendisine önce bir ev yaptırdı. Çiftliğe şifalı bitkiler, zeytin ağaçları, meyve-sebze ekti. Bu sayede market alışverişini bile kesti. Derken 2016'da işleri büyüttü. Arazinin bir bölümünü 'sanat köyü' haline getirdi. Film stüdyosu, ekibinin kalacağı pansiyon, senaryolarını yazdığı iki katlı çardak, futbol sahası yaptı. Yılmaz Erdoğan'ın 2,5 yıldır yaşadığı köyde bugüne kadar 'Ekşi Elmalar, 'Tatlım Tatlım', 'Kolonya Cumhuriyeti' ve 'Deliha 2' çekildi.