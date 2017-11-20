Yılmaz Erdoğan’dan platoya alkol yasağı

HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, büyük bir alana kurulan platoda hem ‘Ekşi Elmalar’ı çeken hem de mekânı başka ekiplere kiralayan ünlü yönetmen Erdoğan’ın, çekim ekiplerine platoda içki içmeyi yasakladığı ortaya çıktı.

Önceki akşam İstanbul Komedi Festivali’nin kapanış partisine katılan Erdoğan’ın alkol yasağını oyuncuların motivasyonuna olumsuz etki yaratmaması için aldığı öğrenildi.

yılmaz erdoğan