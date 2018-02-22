e-Devlet'te hizmete giren soyağacı sorgulama işlemine vatandaşlar yoğun talep göstermişti. Uygulama hizmete girdikten sonra kilitlenmiş, sistem yenilenerek yeniden hizmete sokulmuştu. Vatandaşlar, aile büyüklerini ve memleketlerini e-Devlet üzerinden öğrendiler.



Bu duruma Yılmaz Morgül tepkisiz kalamadı ve Instagram hesabından tepki gösterdi.



Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Morgül altına, 'Bayramlarda, kandillerde dedesini aramayanlar... E Devlet'ten dedesinin dedesini arıyorlar, bu nasıl dede? Hastasıyız dede' mesajını yazdı.

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