Twitter hesabından Sıla- Ahmet Kural ayrılığına yorum yapan ünlü şair Yılmaz Odabaşı, gördüğü ilgi karşısında şaşkına döndü...

Yılmaz Odabaşı, Sıla- Ahmet Kural ayrılığını öğrenince sosyal medya hesabından esprili bir dille yorum yapıp, " Sıla'ya da ben talibim:):) Zaten şiir de yazıyormuş..." yazdı.

Gelen yorumlar karşısında şaşkına dönen Odabaşı böyle sitem etti:

Bu ülkenin en can alıcı meseleleri hakkında yazıp duruyoruz da, çoğu zaman bir yorum bile görünmüyor. Magazinel bir konudan söz edince, nasıl diliniz açıldı! Sizi gidi yaramaz çocuklar sizi!!!



Herkese yanıt verdim. Görmediklerim varsa kusura bakmasınlar. Sıla mevzusu şakaydı ama çok kapıldınız :) vefanıza, sevginize, içtenliğinize ömrüm oldukça minnettarım. Bu samimi mizah zekası artık Avrupa'da yok, dahası dünyada da kalmadı. Çok güzelsiniz. Hepinize iyi geceler.

Bu Sıla mevzusu bakıyorum çok sardı sizi. Arthur Miller - Marilyn Monroe gibi bir efsane aşk, Türkiye'den kolay çıkmaz arkadaşlar! Ben Arthur Miller'den eksik miyim? Bence değilim ama o, bir 3 dünya ülkesinde yaşamıyordu. Burada kader ağlarını peşinen örüyor. Konu kapanmıştır.

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Yılmaz Odabaşı