Yılmaz: Seçim ekonomisi yok

'Seçim ekonomisi yok' diyen Yılmaz, emekliye verilecek bayram ikramiyelerinin CHP'nin önerisinden farklı olduğunu söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim yaptığımız CHP'nin önerdiği gibi değil, biz farklı bir şey yapıyoruz, biner lira seyyanen artış yapıyoruz. Bu da emekliler içindeki dengeye de katkıda bulunacak. Bir taraftan sosyal devletin gereği, bir taraftan da daha düşük ücret alan emeklilerin lehine bir yaklaşım.

Seçim sonrası yeni zamlar söz konusu değil. Bizim bütçe süreci ile ilgili her zaman hassasiyetimiz oldu. Kamuda tasarruf tabii ki temel meselelerden biri olmaya devam edecek. Ancak yeni zamlar ve vergiler söz konusu değil."