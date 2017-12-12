Beyaz TV'de yayınlanan Günaydın Türkiyem programına konuşan Yılmaz Vural'ın açıklamaları şöyle:



"O fotoğraf çekilirken sol tarafta da eşim duruyordu aslında. Ama o kısım yok fotoğrafta. Cansu kardeşimiz fotoğraf çektirmek istediğini söyledi ve yanıma geldi. Onun gibi birçok insanla fotoğraf çekildik. Cansu kardeşimiz de onlardan bir tanesiydi. Yani bu fotoğraftan bir anlam çıkarılmasına ben de bir anlam veremiyorum. Olumsuz bakanlar ne düşünüyorlar bilmiyorum ama 65 yaşına gelmişim. Saçma sapan bir iş yani..."

YILMAZ VURAL: O YAPILACAK İŞ DEĞİL



Fotoğrafın basında yer almasından sonra Cansu Taşkın'ı aradığını da söyleyen Vural, "O yapılacak iş değil, niye bunu basına verdin" dediğini ve Taşkın'ın "Ben de herkes gibi yayınladım" cevabını verdiğini belirtti. Vural, Taşkın'a "Yayınladın ama bak olay nerelere kadar gidiyor. Hoş bir şey değil yaptığın" dediğini de sözlerine ekledi.

YILMAZ VURAL: YANIMDA EŞİM VARDI



Tahir Sarıkaya'nın "Eşiniz kıskandı mı?" sorusuna ise "Cansu bizim çocuğumuz yerinde birisi. Annesini ailesini bilirim" sözleriyle yanıt veren Yılmaz Vural, "Eşim kıskanmadı. Zaten fotoğraf çekilirken sol tarafımda da o vardı. Ama o çıkmadı fotoğrafta. Çıkar mı... O çıksa bu kadar enteresan olmazdı yani..." ifadelerini kullandı.

cansu taşkın

Yılmaz Vural