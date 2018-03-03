Yılmaz Vural teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı.

Posta Gazetesi'ne konuşan Yılmaz Vural, “Tövbe, bundan sonra bu işi bıraktım. Zaten şu 32 yıl içinde 20 milyon liradan fazla param kulüplerde kaldı” ifadelerini kullandı.

''GİRESUNSPOR'A GİTMEMİ ESKİ EŞİM SÖYLEDİ''

Eski eşim olan İsmet gelip bana, “Babam ölmeden önce senin hep Giresunspor’u çalıştırmanı isterdi. Hiç olmazsa şimdi bu isteğini yerine getir. Git Allah aşkına Yılmaz” deyince emir demiri kesti. Enteresandır, Giresun’un plakası 28, benim de gittiğim 28’inci takım. Gittik ve döndük' dedi.

Giresunspor'da birçok sorunla karşılaştığını belirten Vural, ''Takım zaten yaşlı ve çoğu sakat, hem de adale sakatlığı. Başka bir tehlike daha vardı. Ne yazık ki Türkiye’de kulüp başkanları başka bir düzende çalışıyor. Çoğu futbolcunun kucağına oturmuş. Başkana bundan bahsettim. Takımdan uzak durmasını, topçu ile daha mesafeli olmasını arzu ettim ama bu kolay olmayacaktı elbette. Nitekim olmadı da... Bir de kaleci Ahmet benim geleceğimi duyar duymaz hemen kulise başlamış. 'Gelirse toplantı üstüne toplantı yapar. Bizi rahat bırakmaz. Futbol manyağıdır' demiş.'' şeklinde konuştu.

Üç maçta nasıl sıfır puan aldığını bu sözlerle açıklayan deneyimli teknik adam, ''Denizlispor maçından sonra yardımcım Mehmet’i çağırdım. Burada durmamızın bizim açımızdan hayırlı olmayacağını söyledim. Sonra eşyalarımı toplayıp İstanbul’a döndüm.'' ifadelerini kullandı.

''ADIM YILMAZ AMA ARTIK YILDIM''

Teknik direktörlük görevini artık bırakacağını ve bu meslekten yıldığını söyleyen Vural, ''Soyadım Yılmaz ama artık yıldım, teknik adamlık hayatımı noktalamaya karar verdim. Ya kafayı yiyeceğim ya da kalp krizinden zank diye gideceğim. En iyisi başka bir işte uğraş veririm.Futbolcu profesyonel değil. Başkan ve yöneticilerin hepsi değilse de çoğu yukarıda bahsettiğim sınıftan. Ben neyi düzelteceğim? Don Kişot gibi yeldeğirmenleriyle çok savaştım. Gücüm kalmadı.Almanya Futbol Akademisi’ni birincilikle bitirdim. Bu başarı bana doğrudan teknik direktör olma kapısını açtı. İlk deneyimime Türkiye’de başladım. Burada da noktalamak varmış.'' diyerek sözlerini noktaladı.