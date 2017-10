Yılmaz Vural, HT Spor'a konuştu

RÖPORTAJ | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, derbi öncesinde HABERTURK.COM'UN konuğu oldu. Vural, Video Hakem ve yabancı kuralına dair birçok önemli açıklamada bulundu.

'' FENERBAHÇE SON MAÇINDA GALATASARAY GİBİ OYNADI''

''Fenerbahçe geçtiğimiz hafta çok iyi oynadı. İlk devrede oynadığı oyun bire bir Galatasaray'ın oynadığı oyuna benziyordu. Ben de stadyumdaydım. Coşkulu ve dikine oynayan kısa sürede 3 tane gol attılar. Bu oyunun karşılığını gollerle aldılar. Galatasaray da benzer oyun sergiliyor ama hala sorunlar yaşadığı dönemler var. Mesela Karabükspor maçına gitmiştim. İlk devre iyi oynayıp ikinci devre maçı kaybedecekti. İki takım da tam anlamıyla istikrar yakaladı diyemem. Eksikleri olmasına rağmen şu anda Türkiye'nin en coşkulu oynayan takımlarından bir tanesi. Bu tarif içerisinde de otomatik olarak bir favori ortaya çıkıyor. Bilindiği gibi futbolda sonuç tahmin etmek çok kolay değildir. Favoriler değil de favori olmayanlar genelde kazanır. Fenerbahçe'nin kazanmak için çok önemli nedenleri var. Kaybederse fark 11 puan olacak. Bu fark bu haftalarda bir takımı yerle bir eder. Kazanması sadece kendisini değil diğer takımları da bu yarışın içine sokacak. Galatasaray'ın altındaki takımlar zirve yarışına Fenerbahçe galibiyetiyle yarışa ortak olacak. Fenerbahçe eğer kazanırsa diğer takımlarla birlikte Galatasaray'a 'Dur bakalım nereye gidiyorsun? Bu yarışta biz de varız' diyecek.''

''UZUN SÜREDİR KADIKÖY'DE BU KADAR MUTLU SEYİRCİ GÖRMEDİM''

''Yeni Malatyaspor karşısında oyun tarzı olarak da farklı bir Fenerbahçe vardı. 4-2-3-1'den 4-3-3'e döndüklerini gördüm. İkinci yarıda tempo düşse de sonucu korumak için mi artık tempoyu düşürdüler başka bir şey için mi çok bilmiyorum. Çünkü ikinci yarıda ciddi anlamda tempo düştü ve oyun tarzı tamamen değişti. Bu tempo düşüklüğünü sonucun getirdiği rahatlığa bağlıyorum. Tribünlerde herkes mutluydu. Ozan Tufan'daki değişimi tribünden de herkes konuşuyordu. Topal ve Josef'ten birinin oynama gerekliliğini herkes gördü. Takımdan memnun bir seyirci vardı. Uzun süredir Kadıköy'de böyle mutlu bir seyirci görmemiştim.''

''CÜNEYT ÇAKIR ALEYHİNDEKİ YORUMLARI KENDİ YAPTIRTIYOR BİZ DEĞİL''

''Maçın hakemi Cüneyt Çakır atandı. Bundan bir maç evvel Portekiz-İsviçre maçını yönetti. Çok zor bir maçtı ama çok iyi bir yönetim gösterdi. Zor bir maçın altından kolayca çıktı. Hep düşündürüyor. Orada bu kadar iyiyken Süper Lig'de neden bu kadar kötü diye? Bu yorumu ben değil kendileri böyle yaptırmak zorunda kalıyor. Görünen bu...''

''İNGİLİZCE KONUŞMAK 'WHAT IS YOUR NAME?' İLE BİTMİYOR''

''Yabancı hoca ve futbolcuya hep karşı oldum. 40 küsür sene Almanya'da yaşamama rağmen bu düşüncem hep böyleydi. Ülkede futbol denen bir olgu vardı ama bunun içini çok boşalttılar. Oyuncu yetiştiremiyoruz. Bunu yapmak isteyen Altınordu var. 7-18 yaşında 20 milyona yakın çocuk var. Dinamizm ortada, para var, stadyum var. Her şey var ama sizce ne eksik? Başarı... Avrupa'nın en modern stadyumları bu ülkede. Stadyum yapmayı bilmiyoruz. Güzel stadyumlar var ama eksikleri var. Her şeye rağmen en yeni stadyumlar ve tesisler bizde. Neden Avrupa'nın 5 büyük ligiyle yarışamıyoruz? Oyuncuya eğitime vermezsen oyuncudan ne bekleyeceksin? Her şeyi geçtim ülkede teknik direktörlere de eğitim verilmiyor. Türk antrenörlere 'neden yabancı dil konuşmuyorsun?' diyorlar. Allah aşkına eğitim sistemi Türkiye'de İngilizce öğretebiliyor mu? Bu iş 'What is your name?' ile bitmiyor ki... Bizim işimiz oyuncuyu ikna etmek. İnsan bir konuda ikna olmamışsa et yığınından öteye gidemez. O et yığınını hareketlendirmek için sizin oyuncuları ikna etmeniz gerekiyor. Bunun için de yabancı dil şart.''

''BEN İNCELENMESİ GEREKEN BİR SOSYAL OLAYIM''

''Beni boşverin. Ben zaten başlı başına Yılmaz Vural olarak incelenmesi gereken sosyal bir olayım. Türkiye'nin beni incelemesi lazım. Kaçırdılar bizi. Yazık oldu. Benden daha farklı faydalanabilirdi. Kendimizi farklı ifade etmeye çalıştık ama olmadı. Yılmaz Vural, Türkiye gerçeğinin çok dışında bir şahıs. Burada eğitim almadım ve burada öğrenmedim bu işi. Yurtdışında yaşama ve çalışma imkanım var. Vatandaşlığım da var ama gitmiyorum. Pisliğiyle sorunlarıyla bu ülkeyi çok seviyorum.''

''YABANCI SINIRI KESİNLİKLE SERBEST OLMALI''

''Bu konuşulması gereken bir konu. Bana sorarsanız yabancı konusu serbest bırakmalı. Neden 14 yabancı? 14 olunca ne oluyor? 6 yapıyorlar 8 yapıyorlar sonra 5'e düşüyorlar. Bu sayılar niye? Sayılar neden var? Varsa vardır yoksa yoktur. Serbest bırak kardeşim! Avrupa'nın üst seviye kulüpleriyle yarışırken onların seviyesine gelmen lazım fakat bu şekilde mümkün değil. Onlarda yabancı sınırı yoksa sende de olmayacak. Onlarla eşit şartlarda yarışmak zorundasın. Lazım olan istediği yabancıyı alsın. Bizim burada tartışmak zorunda olduğumuz şey 'neden Türkiye'de oyuncu yetişmiyor?' olmalı.''

''CENK TOSUN SAYILARINI ARTTIRMAMIZ LAZIM''

''Beşiktaş Negredo gibi uluslararası bir oyuncuya sahip ama Cenk Tosun oynuyor. Bir oyuncu iyi olursa oynar. Cenk de bunun en iyi örneği. Zaten Cenk Tosun'lar çıkarmaya devam edersek Negredo'lara yılda 4 milyon Euro vermeyip kendi oyuncunu oynatacaksın. Bizim derdimiz bu olmalı. Cenk Tosun sayılarını arttırmamız lazım. İsmi Cenk ama onu biz yetiştirmedik. O da Almanya'da yetişmiş ve eğitimini almış. Türkiye kendi malını kendi üretmeli. Tabii ki yabancı oyuncu da alacaksın ama oyuncunu da çıkaracaksın. Avrupa liglerinde kıtalararası değişim olmadığı sürece yabancı statüsünde olmuyor. Biz de o paktın içine girmek için çaba sarfediyoruz ama yabancıya yasak koyuyoruz. Olmaz böyle. Daha önce yabancı olayına karşıydım ama şimdi serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum.''

'' FATİH TERİM BAŞARAMADAN GİTTİ''

''Fatih Terim bu istenen yapılanmayı yapmak istedi ama başaramadan gitti. Onu başarı boyutu daha çok ilgilendirdi ama onu da başaramadı. Senin işin proje yapmak ama ikisini bir arada yürütemedi. Sonra imparatoru ne hale getirdik oldu.''

''VİDEO HAKEM OLMALI AMA HER KONUDA DEĞİL''

''Video Hakem olmalı fakat her konuda olmamalı. Ofsayt, kırmızı kart, gol olup olmadığı ve penaltı ile ilgili Video Hakem'den yardım alınabilir fakat her konuda ona danışalım diye bir şey olamaz. Diğer türlü sıkıntı olur. Çünkü oyun sürekli durur ve futbolun ahengi bozulur. Biz tempo arttırmaya çalışırken tempo düşer.''

''KULÜBEDE NEDEN 23 KİŞİ YERİNE 21 KİŞİ OTURUYOR?''

''Sezon başında maç kadrolarına 21 oyuncu kuralı geldi. Neden 21 birisi bana izah etsin? Milli takımlarda bu sayı 23 ama bizim ülkede 21... Nedenini bilen varas bana da anlatsın. Bunun mantığı 22-23 oyuncudur. İtalya'ya gidin bakın olay böyledir. Avrupa Şampiyonası'nda da durum böyledir. Hadi 20'yi boşver 22 olsun, 23 olmasın. Her pozisyon için arkada bir takım daha dursun mantığı vardır. Takım idaresi uzaktan kolay geliyor ama öyle değil. Kadrolar 28 kişi... 18 kişi oynuyor 10 kişi bekliyor. Oturan oyuncular hiç para kazanamıyor. 0 kuruş alanla, oynadığı için tam para alan ve yedek oturduğu için yarım alan. E bu kişiler aynı takımdalar? Bu takımı oluşturmak için yeterli bir durum değil. Oynamayan oyuncuları futbolun içine sokmak için çok zorlanıyoruz. Bu karar da çok yanlış oldu.''

Yılmaz Vural

ht spor

fatih terim

fenerbahçe

galatasaray

Video hakem

a milli takım

Yabancı Kuralı

Cenk Tosun

Negredo