Yılmaz Vural, bu hafta Beyaz Show'a konuk olacak. Daha önceden de Beyaz Show'a konuk olan Yılmaz Vural, yarın akşam bir kere daha Beyaz Show'da yer alacak. Peki Yılmaz Vural kimdir? Yılmaz Vural kaç yaşında?

YILMAZ VURAL KİMDİR?

Yılmaz Vural, 1 Ocak 1953 tarihinde (65 yaşında) Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya geldi. 1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giyen Yılmaz Vural, 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca birçok takımı çalıştıran Yılmaz Vural, son olarak Giresunspor'da görev yapmıştır. Vural'ın çalıştırdığı takımlar şu şekilde;

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER