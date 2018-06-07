Brezilya’dan Samsun Limanı’na getirilen büyükbaş yüklü geminin kokusu, şehri etkisi altını aldı. Vatandaşlar, genzi yakan kötü koku nedeniyle sokakta yürümekte zorlandı.

İHA'nın haberine göre, Samsun’a gelen 4 bin 650 sığır yüklü geminin pis kokusu, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili oldu. Gündelik hayatlarına devam etmek için sokağa çıkan vatandaşlar, kötü kokudan rahatsız oldu. Samsun’a getirilen gemide bulunan 4 bin 650 baş besilik sığırın Samsun ve Kırşehir’e dağıtılacağı öğrenildi.

"PENCEREDEN KAFAMIZI UZATAMIYORUZ"

Evden dışarıya çıkamadıklarını ifade eden Mustafa Tutkaç, “Bu hayvan kokusu maalesef Samsun’un büyük bir sorunu haline gelmeye başladı. Bu gemi denizin içinde içerisinde duruyor. Gemi sahipleri hiç mi temizlemiyorlar? Bu Ramazan ayında çekilecek bir koku değil bu. Millete yazıktır. Yetkililerden bu kokunun önüne geçilmesini istiyoruz. Rüzgar tersten estiği zaman bütün Samsun’a kokuyu veriyor. Her taraf lağım gibi kokuyor. Evin penceresinden başımızı dışarıya uzatamıyoruz. Evden dışarı çıkarsak da burnumuzu tuta tuta yürüyoruz” dedi.

"DAYANILABİLECEK BİR KOKU DEĞİL"

Rahatsız edici kokunun dayanılır olmadığını vurgulayan Ender Koç, “Kötü kokudan memnun değiliz. Koku şehirde ve tramvayda bile hissediliyor. İnşallah bir an önce çözümünü bulurlar. Samsun’a bu kokuyu yakıştıramadım. Sahile yürüyüşe gelmiştim. Bu kokuyla gezmek istemiyorum. Koku dayanabilecek bir koku değil. O yüzden yürüyüşüm de çok kısa sürdü” diye konuştu.

İzmir’den Samsun’a gezmeye geldiklerini ama pis koku nedeniyle mağdur olduklarını belirten Emine Simit, “Samsun’a, İzmir’den gezmeye geldik. Koku olmasa çok güzel gezerdik. İnanılmaz bir pis koku var. Gemi uzakta olmasına rağmen pis koku şehir içine kadar gelmiş. Buranın yabancısıyız. Eşime, ‘Faytonlar kokuyor’ herhalde diyorum. İthal hayvanlardan koku geldiğini bilmiyorduk” şeklinde konuştu.

Panama bandıralı Zad Elkhir isimli geminin 1 gün içerisinde yüklerini boşaltıp, Samsun Limanı’nı terk edeceği belirtildi.

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