ABD-Meksika sınırında ABD güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan göçmenler Teksas eyaletindeki göçmen toplama merkezlerine götürülüyor. Ailelerinden ayrı, kafeslerde binlerce çocuğun bekletildiği ve bir kafes içersine yerleştirilen 20'şer kişilik çocukların çok kötü şartlarda tutulmasına çığ gibi tepki yağarken, First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'ın uyguladığı, Meksika'dan ülkeye yasa dışı giriş yapan göçmen aileleri çocuklarından ayıran tartışmalı politikayı eleştirmişti.

Melania Trump'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın çocukların ailelerinden ayrıldığını görmekten nefret ettiği bildirilirken, Melania Trump, kocasının, her iki tarafın da göçmen reformu üzerine bir çözüm olarak çalışması çağrısını yineledi. Ancak, gerçek denetçiler göçmen politikasının Trump’ın başsavcısı tarafından sunulduğuna ve durdurulması için kongrenin onayına gerek olmadığını belirtti.

Trump, bu tepkilere yine Twitter üzerinden yanıt verdi. Trump, "İllegal göçlerle ilgili yapılan yalan haberler ülkemizin güvenliğini ve emniyetini düşünmüyor. Dünyadaki en zayıf ve kötü göç yasalarına sahibiz ve demokratlar suç anlamına gelen açık kapı politikalarını değiştirmek için hiçbir şey yapmayacak." ifadelerini kullandı.

Son altı haftada, yasadışı sınır geçişler sonrasında yaklaşık 2 bin göçmen aile çocuklarından ayrıldı. Sınırı geçmeye çalışan ve çoğu sığınma talebinde bulunan yetişkin göçmenler, gözaltına alınıyor ve yasadışı giriş için cezai kovuşturma ile karşı karşıya kalıyor.