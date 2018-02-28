YKS başvuruları başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan YKS'nin başvuru kılavuzu yayımlandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS başvurularının detaylarını merak ediyor. Peki, YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen YKS başvuruları ile ilgili her şey...
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YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Öğenciler başvuruların kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklar. Adaylar ayrıca ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek başvurularını gerçekleştirebilecek.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN? BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
|Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri
|1-21 Mart 2018 (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018)
|YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi
|23 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
|YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi
|24 Haziran 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakik
|YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi
|24 Haziran 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika
|Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sınav Ücreti
|50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018)
|Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sınav Ücreti
|50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018)
|Yabancı Dil Testi (YDT) Sınav Ücreti
|50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018)
|Başvuru Hizmeti Ücreti
|5,00 TL
|Ek yerleştirme ücreti
|15,00 TL
|Sınav Koordinatörlüklerinden Yeniden Şifre Edinme Ücreti
|5,00 TL
|Geç Başvuru Günü
|4 Nisan 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenmelidir.)
|Geç Başvuru Günü TYT Sınav Ücreti
|75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.)
|Geç Başvuru Günü AYT Sınav Ücreti
|75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.)
|Geç Başvuru Günü YDT Sınav Ücreti
|75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.)
SINAV ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
2018-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıdaki bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.
* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç )
* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
1-21 Mart 2018 tarihleri arasında 2018-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (4 Nisan 2018 tarihinde) 2018-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (4 Nisan 2018 tarihinde) ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
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