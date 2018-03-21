YKS başvuru için son gün bugün. YKS başvuru işlemini gerçekleştiremeyen adayların bugün ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. YKS başvuru yapıldıktan sonra başvuru ücretinin de yatırılarak başvuruların tamamlanması gerekiyor. YKS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Peki, YKS para yatırma son gün ne zaman? YKS ne zaman yapılacak? YKS başvuru nasıl yapılır? İşte 2018 YKS başvuru ve para yatırma ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

YKS PARA YATIRMA SON GÜN NE ZAMAN?

YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tamamlanacak. Başvurular bugün sona eriyor. İnternet üzerinden başvuru aşamasında gerekli bilgiler girildikten sonra başvuruların tamamlanması halinde başvuruların geçerli sayılabilmesi için başvuru ücretinin yatırılması gerekiyor. Aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacak.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 22 Mart 2018 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 22 Mart 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

YKS başvurularının internet üzerinden tamamlanabilmesi için öncelikle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılması gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra istenilen aşamaların tamamlanması ve başvurunun kaydedilip onaylanması gerekiyor.

Ayrıca adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler.

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YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 50,00 TL

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 50,00 TL

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 50,00 TL

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2018-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

KS 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

NOT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

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