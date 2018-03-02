YKS başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversiteye geçiş için uygulanan üniversite sınavları bu seneden itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adıyla gerçekleştirilecek. YKS'ye katılacak olan adaylar, başvuru ve sınav ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, YKS sınav ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? YKS başvuru nasıl yapılır? 2018 YKS ne zaman yapılacak? İşte 2018 YKS başvuru hakkında her şey...

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden bireysel olarak yapılacak. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra istenilen bilgileri eksiksiz girmesi gerekiyor. Sistem açıldıktan sonra başvuru ekranını açın. Birinci ve ikinci adımda kimlik bilgileriniz ile adres-iletişim bilgileriniz görülecek, bu bilgileri kontrol ettikten sonra üçüncü adımda eğitim bilgileriniz yer alıyor. Dördüncü adımda sınava ilişkin bilgileri girmeniz gerekiyor. Beşinci adımda sınava katılacağnız oturumları seçin. Bir sonraki aşama olan sağlık durumunu kontrol ettikten sonra en son aşama olan önizleme ve onay alanında başvuru işleminizi tamamlayın.

ÖSYM'nin internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştiren adayların, başvurularının geçerli sayılması için başvuru ücretini yatırmaları gerekiyor.

YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 50,00 TL

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 50,00 TL

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 50,00 TL

YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YKS ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Adaylar dikkat: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

YKS başvuru kılavuzu 2018



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