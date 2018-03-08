YKS başvuruları için öğrencilerin bekleyişi sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından bu yıl ilk defa uygulanacak olan yeni üniversiteye geçiş sınavı YKS için geçtiğimiz günlerde başvuruların alınmaya başlanmasıyla milyonlarca öğrenci harekete geçti. Peki YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS başvuruları son gün ne zaman?

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak. Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli bir fotoğrafı veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların başvurularını direk okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden ve başvuru merkezlerinden yapmaları gerekmektedir.

Başvurusunu gerçekleştiren adayların ikinci aşamada sınav ücretini ödemesi gerekmektedir. Sınav ücretleri, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinde yer alan e-Ödeme ekranı ile veya anlaşmalı bankalar yoluyla ödenebilir.

YKS BAŞVURU MERKEZLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ADAY BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ VE SINAV TABLOSU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri 1-21 Mart 2018 (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018) YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi 23 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi 24 Haziran 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakik YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi 24 Haziran 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sınav Ücreti 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sınav Ücreti 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018) Yabancı Dil Testi (YDT) Sınav Ücreti 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018) Başvuru Hizmeti Ücreti 5,00 TL Ek yerleştirme ücreti 15,00 TL Sınav Koordinatörlüklerinden Yeniden Şifre Edinme Ücreti 5,00 TL Geç Başvuru Günü 4 Nisan 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenmelidir.) Geç Başvuru Günü TYT Sınav Ücreti 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.) Geç Başvuru Günü AYT Sınav Ücreti 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.) Geç Başvuru Günü YDT Sınav Ücreti 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.)

YKS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

1 Mart 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanan YKS başvuruları, 21 Mart 2018 tarihinde sona erecek. 1-21 Mart 2018 tarihleri arasında 2018-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (4 Nisan 2018 tarihinde) 2018-YKS başvurularını yapabileceklerdir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır

SINAV TARİHLERİ

TYT: 23 Haziran 2018 Cumartesi - 135 dakika

AYT: 24 Haziran 2018 Pazar - 180 dakika

YDT: 24 Haziran 2018 Pazar - 120 dakika

SINAV ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

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