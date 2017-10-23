Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumundaki sosyal bilimler-2 testinde yer alan 12 soruluk felsefe grubu testinde, adaylara felsefe sorularının da tabii olarak yöneltileceği, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuru için Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının 150 ve üzeri olması gerektiği bildirildi.
AA'nın haberine göre YÖK, kurulun internet sitesinden, YKS'ye ilişkin kamoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için zaman zaman güncelleyeceğini açıkladığı "Yükseköğreti̇m Kurumları Sınav Si̇stemi̇ ile İlgi̇li̇ Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları"na eklemeler yaptı.
Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda puanlar, YGS-LYS sisteminde olduğu gibi 100 ile 500 puan aralığında hesaplanacak. Adayların bu puanlarına Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) geçen sene olduğu şekilde hesaplanarak eklenecek.
FELSEFE SORULARI SORULACAK
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi almayan veya farklı bir müfredat ile alan adaylar için de YGS-LYS sistemindeki uygulama söz konusu olacak. Yani bu durumdaki adaylar, sınavda ilave felsefe grubu sorularını cevaplayacak, din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını cevaplamayacak.
YÖK, kamuoyunda yeteri kadar anlaşılmayan sosyal bilimler-2 testinde yer alan 12 soruluk felsefe grubu (mantık, psikoloji, sosyoloji) testinde, ayrıca felsefe sorularının bulunup bulunmayacağına ilişkin tartışmalara da açıklık getirdi. Bu kapsamda, "Felsefe grubundaki sorulara felsefe soruları tabii olarak dahildir." açıklaması yapıldı.
Felsefe grubuna "mantık, psikoloji ve sosyoloji"nin, "Felsefe dışındaki alanlardan hangilerinin dahil olduğunun belirtilmesi" amacıyla yazıldığı vurgulandı.
ÖZEL YETENEK SINAVI
Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına hangi puan türü ile başvurulabileceği konusundaki soruya da yanıt veren YÖK, "Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ile başvurulabilecektir. Bu programlara başvurabilmek için YGS-LYS sisteminde olduğu gibi TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir." bilgisini paylaştı.
SALONDAN AYRILMA SÜRESİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda adayların sınav salonundan ayrılışı ile ilgili olarak ÖSYM tarafından makul süreler belirleneceği, buna ilişkin bilgilerin Başvuru Kılavuzu'nda ve ÖSYM'nin web sayfasında bildirileceği aktarıldı.
YÖK yetkilileri, yeni sınav sistemine ilişkin kendileri için net olan ancak kamuoyunca yeterince net olarak anlaşılmayan konuları, kurulun web sitesindeki "Sıkça Sorulan Sorular" bölümüne bu tarz eklemeler yaparak paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.
- Yükseköğretim
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Misafir 23 dakika öncefelsefe kadar saçma bir şekilde ders görmedim00
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Misafir 27 dakika önceSınav sistemi tekrar değişiyor.00