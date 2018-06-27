HER sınavda adayların önyargıları onlara puan kaybettiriyor. Daha hiç sorulara bakmadan “Nasılsa yapamayacağım” diyerek belli soruları çözmeme kararı veriyor. Bu eğilim sayısal öğrencilerinde sosyal, sözel öğrencilerinde de fen sorularına yönelik oluyor. Oysa önyargılı oldukları bu testlerden çözecekleri bir soru bile onların binlerce adayın önüne geçmesine ve sıralamada yükselmelerine neden oluyor. Üstelik bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan ve tüm adayların katılacağı YKS Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) soruların değerleri eşit olacak.

TYT’de Türkçe ve Temel Matematik testlerinin puanların hesaplanmasında ağırlığı yüzde 33, Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler testlerinin de yüzde 17 olacak. Bu durumda da her sorunun ağırlığı da aynı olacak. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt bütün adaylar için TYT’deki testlerin değerinin aynı olduğunu söyleyerek şöyle konuşuyor:

TYT BARAJI KAÇ NET İLE AŞILIR?

“Sadece TYT puan hesabında her bir soru 3 puan getiriyor. Sınavın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanlarının hesaplanmasında ise TYT’den her soru 1.33 puan getiriyor. Yani bir öğrenci TYT’de Matematik testindeki sorudan da, Sosyal testindeki sorudan da 1.33 puan alacak. Bu durumda da geometri den istediği başarıyı gösteremeyen bir öğrenci sosyal derslerine çalışarak, açığını bu şekilde de kapatabilir.” Peki TYT barajı nasıl aşılır? Bunu da Yeşilyurt şöyle anlatıyor: “TYT’de 5 testten 5’er net çıkarmak 160 puan almak için yeterli.”

ÖSYM NE ZAMAN PUAN HESAPLAYACAK?

Ancak burada unutulmaması gereken nokta 0.5 ham puan kuralının sürdüğü olmalı. Bu kurala göre Türkçe ya da Matematik testinden adayların yarım net çıkarmaları gerekiyor. ÖSYM Kılavuzu’nda da TYT puanı hesaplamasında şu yöntemin kullanılacağı vurgulanıyor: Adayların ağırlıklı TYT puanlarının (A-TYT) hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi’nden en az 0.5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerek. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacak. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2.5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacak.”

Bu açıklama Türkçe ile Temel Matematik’ten 5’er, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testlerinin her birinden de 2.5 net çıkaranların 150 puan alacaklarını gösteriyor. TYT puanı 150’nin altında olan adayların Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girmiş olsalar bile AYT puanları hesaplanmayacak.

YÜZDE 20 BAŞARILI OLAN BARAJI AŞAR

Adayların lisans programlarını tercih etmek için Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girmeleri gerekiyor. Bu sınav sonucunda adayların Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ) ve Eşit Ağırlık (EA) olmak üzere 3 puanı hesaplanacak. Lisans programlarını tercih edebilmek için ise 180 puan barajına ulaşmak gerekiyor. Peki 180 puan barajı nasıl aşılır, kaç net gerekir?

Bu sorunun yanıtını da ÖSYM kılavuzu veriyor. İlgili testlerin her birinden soru sayısının yüzde 20’si oranında ham puan alanların 180 puan almaları sağlanacak. Bu durumda da adaylar 40’ar soruluk testlerde 8’er net çıkarmak zorunda. Bu durumda da her iki testten 16 net çıkaran aday 180 puan barajını da aşmış olacak.

AYT SORULARI LYS GİBİ Mİ OLACAK?

SINAVIN ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ilgili örnek sorular yayımlandı. Ama ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) için örnek soru yok. Çünkü kaldırılan üniversite sınavının ikinci oturumu olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ile aynı olduğu söyleniyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer de yaptığımız röportajda “YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’nin kapsamı ile geçen yıl yapılan LYS’nin kapsamları aynı. Zaten bu nedenle AYT için bir örnek soru kitapçığı yayımlamadık” dedi. Ancak uzmanların uyarısını da dikkate almak gerekiyor. Çünkü AYT’de soruların sayısı LYS’nin yarısı kadar. Bu yüzden de AYT sorularının birkaç konunun sorgulandığı sorulardan oluşabileceği dile getiriliyor

BU BELGELER YOKSA SINAVA GİREMEZSİNİZ

- Sınava Giriş Belgesi: Bu belgenin üzerinde sınava gireceğihiz merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğraf var. Siyah-beyaz ya da renkli çıktısını aldığınız bu belgede fotoğrafınız görünür olmalı. Belgenin ön ya da arka yüzüne sakın bir işaret, çizgi, resim, not yazmayın. Sonra sınavınız iptal edilir. Her sınav için ayrı olarak çıkışını aldığınız sınava giriş belgeniz yanınızda olacak.

- Geçerli Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı ile süresi dolmamış pasaport.

SADECE SU ALABİLİRSİNİZ

Sınavda kullanacağınız kalem, silgi, kalemtıraş ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından verilecek. Yanınızda yalnızca şeffaf pet şişe içinde su bulundurabilirsiniz.

TEK TEST YAPANIN DA PUANI HESAPLANACAK

TYT’de Türkçe ve Matematik’ten AYT’de ise puanının hesaplanabilmesi için en az iki testten 0.5 ham puan alma zorunluluğunun “en az bir testten” şeklinde düzenlenmesi sınav öncesinde endişelerini gideren en önemli değişiklik oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer de bunun adayların puan hesaplanmasına nasıl yansıyacağını şöyle anlattı: Bildiğiniz gibi ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için TYT ve AYT’de ilgili 2 testin her ikisinden de en az 0.5 ham puana sahip olma koşulu vardı. Bu koşul ilgili testlerin herhangi birisinden en az 0.5 ham puana sahip olma şeklinde değiştirildi. Yapılan değişiklikle AYT’de sadece Matematik testini cevaplayarak en az 0.5 ham puan alanların SAY ve EA ağırlıklı puanları hesaplanacak. Bunun gibi sadece Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testini cevaplayarak en az 0.5 ham puan alanların da EA ve SÖZ ağırlıklı puanlarının hesaplanması gibi sadece Sosyal Bilimler-2 testini cevaplayarak en az 0.5 ham puan alanların ise SÖZ ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi sağlanmış oldu.

HER GÜN BİR DENEME ÇÖZÜN

UZMANLAR sınava girecek adaylara son günlerde de çalışmaya devam etmeleri önerilerinde bulunuyor. Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet şöyle diyor: “Çalışma sürecinizi, geçmiş yılların soru dağılımlarını, soru çıkma ihtimali yüksek konuları kapsayan sade, uygulanabilir bir programa devam edin. Özet çalışma ve tekrar yapacağınız konuları belirleyin. Her gün bir deneme çözün; denemelerde eksiklerinizi tespit edin ve gerçek sınavın provası olması bakımından denemeleri gerçek sınav saatlerinde uygulayın. ÖSYM’nin sitesinde yayınladığı geçmiş yılların sorularına ve bu yıl ilk kez uygulanacak YKS örnek sorularına göz atmayı unutmayın, bu pratik soru tarzlarını anlamanızı ve sınav aşinalığınızı artıracaktır.”

UYKU VE BESLENMEYE DİKKAT

SINAVA doğru son günlerde uyku düzeni ve beslenmenize dikkat etmelisiniz. Uzmanlar bu süreçte beslenmenizin sınavda önemine dikkat çekiyor. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Rehberlik uzmanları beslenme ve uyku düzeniyle ilgili şu uyarılarda bulunuyor:

- Sabahları iyi bir kahvaltı yapın.

- Sınava kadar bilmediğiniz yerlerden ve bugüne kadar hiç denemediğiniz yiyecek ve içeceklerden uzak durun.

- Az yağlı, hafif yemekleri tercih edin, çok fazla hamur işi ve tatlı tüketmeyin.

- Gazlı içeceklerden uzak durun.

- Uyku getirici, uyku kaçırıcı ya da doping etkisi yapacak ilaçları kullanmayın.

- Sakatlanmanıza neden olacak fiziksel aktiviteleri yapmayın.

- Her gün, 20-25 dakika açık havada yürüyüş yapın. n Düzenli olarak 23.00 – 24.00 gibi yatıp, sabah da 07.00 - 07.30 gibi kalkmaya başlayın. Bu biyolojik saatinizin 10.15’te gireceğiniz sınavlara daha rahat programlanmasını sağlar.

HANGİ PUAN HANGİ TESTTEN ÇIKACAK?

SAY: Matematik ve Fen Bilimleri

EA: Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

SÖZ: - Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2